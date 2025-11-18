इंटरनेट पर डाक्टर का मोबाइल नंबर ढूंढ़ना पड़ा महंगा, साइबर ठगों ने फोन हैक कर खाते से उड़ाए एक लाख रुपये

संवाद सूत्र, जागरण कलियर: कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति को इंटरनेट मीडिया पर एक डाक्टर का नंबर तलाशना महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने उसके खाते से एक लाख रुपये की उड़ा लिए। साइबर ठगों ने उसका मोबाइल फोन हैक कर लिया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कलियर थाना क्षेत्र के बाजूहेड़ी निवासी जितेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने इंटरनेट मीडिया पर रुड़की के एक डाक्टर का नंबर तलाशा। इसके बाद उसने नंबर पर संपर्क किया। फोन करने के बाद शातिर ठगों ने उनके वाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात एप्लीकेशन की लिंक भेज दी।

जितेंद्र सिंह ने बिना सोचे-समझे इस एप को डाउनलोड कर लिया। यह एप दरअसल एक रिमोट एक्सेस टूल था, जिसके जरिए साइबर अपराधियों ने तत्काल उनके मोबाइल नंबर का नियंत्रण हासिल कर लिया।

यह नंबर उनकी माताजी के यूनियन बैंक आफ इंडिया, रुड़की शाखा के बैंक खाते से जुड़ा था। नंबर हैक होते ही, अज्ञात ठग ने दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन में पचास-पचास हजार रुपये निकाल लिए।

पैसे निकलने की जानकारी मिलते ही पीड़ित जितेंद्र सिंह ने तुरंत बैंक में सूचना दी, लेकिन तब तक रकम उनके खाते से निकल चुकी थी। जितेंद्र सिंह ने थाना पिरान कलियर में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कलियर एसओ रविंद्र कुमार ने बताया की मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

