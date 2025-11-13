रुड़की के मंगलौर में शादी से पहले युवक ने मंगेतर से किया दुष्कर्म, इसके बाद विवाह करने से कर दिया इन्कार
रुड़की के मंगलौर में एक युवक पर अपनी मंगेतर से शादी से पहले दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने युवक पर शादी से इन्कार करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
संवाद सहयोगी जागरण, मंगलौर: शादी से पहले ही युवक ने मंगेतर के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक ने शादी तोड़ दी। अब पीड़ित ने इस बावत पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का मामला
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती क्षेत्र के ही एक युवक से प्रेम प्रंसग थे। युवक ने करीब दो माह पहले अपने स्वजन को युवती के घर भेजकर रिश्ता पक्का कर लिया।
शारीरिक संबंध बनाने की जिद की
शादी के लिए दो माह का समय ले लिया। रिश्ता पक्का होने के बाद युवक ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद की। जब युवती ने मना किया तो उसने झांसे में लेते हुए कहा कि दो माह बाद तो शादी होने वाली है।
एक माह तक बनाए शारीरिक संबंध
जिसके बाद युवक ने दबाव बनाकर करीब एक माह तक उसके साथ संबंध बनाये। अब इनकी शादी के बीच करीब एक माह का समय बचा है। दो दिन पहले युवती के स्वजन युवक के घर गये थे।
इस घटना से युवती को लगा आघात
युवक ने युवती से शादी करने से इन्कार कर दिया। जब यह बात युवती को पता चली तो उसने बात की तो मंगेतर ने शादी से इन्कार कर दिया। पीड़ित युवती को इस बात से गहरा आघात लगा। पीड़िता ने इस बावत पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
