रुड़की में रंजिश के चलते पड़ोसी ने डाक्टर पर तान दी पिस्टल, बोला- मार दूंगा जान से; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
रुड़की में एक चिकित्सक को पड़ोसी ने पुरानी रंजिश के चलते पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। 18 अक्टूबर की शाम को हुई इस घटना के बाद, पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चिकित्सक ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उन पर पिस्टल तान दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुड़की : एक चिकित्सक पर उसके पड़ोसी ने रंजिश के चलते पिस्टल तान दिया। साथ ही चिकित्सक को जान से मारने की धमकी दे दी। मामला करीब एक माह पुराना है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर रोड पर गणेश चौक पर स्थित ऐरन अस्पताल के मालिक डा. अंशक ऐरन ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें बताया कि 18 अक्टूबर की शाम करीब छह बजकर 40 मिनट पर वह अभिलाषा अस्पताल में इमरजेंसी केस देखने के बाद अपने अस्पताल जा रहे थे।
गणपति एन्क्लेव वाली गली में सामने उनका पड़ोसी विनोद कुमार श्रीवास्तव निवासी पूर्वावली, बैंक कालोनी रुड़की सामने आ गया। बताया कि वह उनसे से रंजिश रखता है। आरोप है कि पड़ोसी स्कूटर पर आया और गाली गलौज करने लगा। जब उन्होंने विरोध जताया तो आरोपित ने उन पर पिस्टल तान दिया। जिससे वह डर गए।
आरोपित ने उन्हें धमकी भी दी। आसपास के लोगों ने उन्हें किसी तरह से बचाया। इसके बाद वह वहां से चला गया। पीड़ित के मुताबिक उन्हें घर से निकलने में भी डर लग रहा है। पीड़ित ने इस बावत पुलिस से शिकायत की थी। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में अब पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।