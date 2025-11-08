Language
    फील्ड में जाकर किस्त लाने को कहा तो कर्मी ने फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर पर कर दिया धारदार हथियारों से हमला

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    रुड़की में स्पंदना फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर पर कर्मचारी और उसके परिजनों ने हमला किया। आरोप है कि कर्मचारी को किस्त लाने के लिए कहने पर उसने गाली-गलौज की और बाद में साथियों के साथ मिलकर मैनेजर पर लोहे की नुकीली वस्तु से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, रुड़की: फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर पर कर्मचारी और उसके स्वजन ने हमला कर दिया। सुएं (लोहे की नुकीली वस्तु) से हमले में उसके सिर पर चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपित हमलावरों की तलाश कर रही है।

    पुलिस के अनुसार, भोकरहेडी थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर ( उत्तर प्रदेश) निवासी निजी कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में पीड़ित निजी कुमार ने बताया कि वह स्पंदना फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर तैनात है।

    उन्होंने बताया कि गणेश चौक के पास कंपनी का शाखा कार्यालय है। जहां उसके अधीन चार कर्मचारी है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर की सुबह उसने अक्षय निवासी थिथकी मंगलौर को फील्ड में जाकर किस्त लाने के लिए कहा।

    पीड़ित का आरोप है कि कर्मचारी अक्षय ने फील्ड में जाने से मना कर दिया। इसके साथ वह गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद वह वहां से चला गया। इस दौरान वह कुछ देर बाद अन्य कर्मचारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर एक दुकान पर चले गये।

    पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसी दौरान वहां पर अक्षय, अर्पित, आकाश, प्रदीप और अन्य युवक आ गए। इन्होंने आते ही हमला कर दिया। हमलावरों ने लोहे के सुएं और लोहे की राड से हमला किया। जिसमें वह गंभीर घायल हो गए। इसके बाद आरोपित धमकी देते हुए वहां से फरार हो गये। वहीं, इस संबंध में पुलिस ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

