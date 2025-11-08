फील्ड में जाकर किस्त लाने को कहा तो कर्मी ने फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर पर कर दिया धारदार हथियारों से हमला

जागरण संवाददाता, रुड़की: फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर पर कर्मचारी और उसके स्वजन ने हमला कर दिया। सुएं (लोहे की नुकीली वस्तु) से हमले में उसके सिर पर चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपित हमलावरों की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार, भोकरहेडी थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर ( उत्तर प्रदेश) निवासी निजी कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में पीड़ित निजी कुमार ने बताया कि वह स्पंदना फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर तैनात है।

उन्होंने बताया कि गणेश चौक के पास कंपनी का शाखा कार्यालय है। जहां उसके अधीन चार कर्मचारी है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर की सुबह उसने अक्षय निवासी थिथकी मंगलौर को फील्ड में जाकर किस्त लाने के लिए कहा। पीड़ित का आरोप है कि कर्मचारी अक्षय ने फील्ड में जाने से मना कर दिया। इसके साथ वह गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद वह वहां से चला गया। इस दौरान वह कुछ देर बाद अन्य कर्मचारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर एक दुकान पर चले गये।