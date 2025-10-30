Language
    उत्‍तराखंड में सनसनीखेज हत्‍याकांड: रिश्ता तुड़वाने की जिद बनी वजह, इंस्टाग्राम चेट से खुला राज

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:48 PM (IST)

    रुड़की में आशु हत्याकांड का खुलासा इंस्टाग्राम चैट से हुआ। आशु की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसने अस्तग की मंगेतर से रिश्ता तुड़वाने की जिद की थी। अस्तग ने आशु को पेट्रोल पंप के पीछे बुलाया, जहाँ बहस के बाद उसने आशु का गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में चाकू से गला रेत दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर अस्तग को गिरफ्तार कर लिया।

    पीड़ित परिवार को अस्तग पर हत्या का शक हुआ था। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुड़की। इंस्टाग्राम की चेट से आशु की हत्या का राज खुला था। आशू किसी दूसरी आइडी पर हत्यारोपित से बात कर रहा था। यह आइडी की चेट काे जब मृतक के भाई ने देखी तो हत्यारोपित को फोन किया। जिसके बाद आरोपित पूरे परिवार समेत लापता हो गया था। जिसके बाद पीड़ित परिवार को अस्तग पर हत्या का शक हुआ था।

    अस्तग को गांव की युवती से रिश्ता तय होने के बाद ग्रामीणों से आस मोहम्मद के संबंधों का पता चला था। इसी शक के चलते उसने अपनी मंगेतर को एक नया मोबाइल और सिम दिया था। जिससे की वह यह पता लगा सके कि कहीं मंगेतर से आस मोहम्मद बात तो नहीं करता है। वहीं मंगेतर ने भी अस्तग को बताया था कि उसका आस मोहम्मद से कोई संबंध नहीं है। साथ ही यह भी कहा था कि उसे अगर इसका पता चले तो उसे जान से मार देना। हालांकि मंगेतर की बात से उसे कुछ राहत मिली थी लेकिन आस मोहम्मद लगातार अस्तग सें इंस्टाग्राम पर चेट कर रहा था।

    वह अस्तग से उसकी मंगेतर की बात करने के लिए मिलने को कह रहा था। आस मोहम्मद किसी और की इंस्टाग्राम आइडी से चेट कर रहा था। यह चेट किसी दूसरे मोबाइल में भी खुल रही थी। अस्तग ने बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर कॉल कर आस मोहम्मद को पेट्रोल पंप के पीछे आने के लिए कहा था। यहां पर दोनों ने सुल्फे का नशा किया। इसी बीच आस् मोहम्मद ने उसे मंगेतर से रिश्ता तोड़ने को कहा। जिस पर उनके बीच बहस हो गई। पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आये अस्तग ने आस मोहम्मद की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद अपने भाई रहमान को फोन कर मौके पर बुलाया।

    भाई की मदद से उसका शव गन्ने के खेत तक ले गया। उसे शक था कि कहीं गला दबाने से वह जिंदा न बच गया हो। इसे बाद उसने चाकू से बुरी तरह से आसू मोहम्मद का गला रेत दिया। जब आस मोहम्मद घर नहीं पहुंचा तो स्वजन ने तलाश की। फोन बंद मिला तो भाई मृतक के भाई नूर ने दूसरे मोबाइल पर इंस्टाग्राम आइडी में चेट देखी। इसके बाद उसने अस्तग को फोन कर भाई के बारे में पूछा।

    आरोपित ने अपने होने वाले साले को फोन कर बताया कि उसने आस मोहम्मद की हत्या कर दी है। इसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। इसके बाद अस्तग का पूरा परिवार घर का सामान समेटकर रामपुर से फरार हो गये। जब आसू का शव मिला तो पुलिस ने अस्तग की कॉल डिटेल खंगाली तो आखिरी कॉल की लोकेशन लक्सर के मुबारिकपुर की मिली। इसके बाद पुलिस ने प्रयासों के बाद आरोपित को धर दबोचा।