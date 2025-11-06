रुड़की में युवक के अंतिम संस्कार में आए चाचा की चाकू मारकर की हत्या

जागरण संवाददाता, रुड़की: रुड़की में एक युवक के अंतिम संस्कार में आए मृतक के चाचा की चाकू से हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, बुधवार रात अंबर तालाब में एक मकान में आग लगने से कारोबारी रजनीश के बेटे कुणाल की मौत हो गई थी। मौत की सूचना मिलने पर मृतक का चाचा सोनू चौहान निवासी चिराऊ थाना देवबंद अंतिम संस्कार में पहुंचा था। जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया की हत्या उसके बहन के भाई ने की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे और सबको हिरासत में लिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।