Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुड़की में युवक के अंतिम संस्कार में आए चाचा की चाकू मारकर की हत्या

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:08 PM (IST)

    रुड़की में एक हृदयविदारक घटना में, एक युवक के अंतिम संस्कार में आए उसके चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक, सोनू चौहान, कुणाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, जिनकी अंबर तालाब में आग लगने से मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुड़की: रुड़की में एक युवक के अंतिम संस्कार में आए मृतक के चाचा की चाकू से हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
    पुलिस के अनुसार, बुधवार रात अंबर तालाब में एक मकान में आग लगने से कारोबारी रजनीश के बेटे कुणाल की मौत हो गई थी। मौत की सूचना मिलने पर मृतक का चाचा सोनू चौहान निवासी चिराऊ थाना देवबंद अंतिम संस्कार में पहुंचा था। जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया की हत्या उसके बहन के भाई ने की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे और सबको हिरासत में लिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें