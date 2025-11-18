गांव के एक तालाब में दिखाई दिए दो मगरमच्छ, ग्रामीणों को आबादी में आने का सता रहा है डर

संवाद सूत्र, जागरण, बुग्गावाला: शहीदवाला ग्रंट गांव के एक तालाब में दो मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों को मगरमच्छ के आबादी में आने का डर सता रहा है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद अभी तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

ग्रामीणों में है दहशत ग्रामीण पिंटू सिंह, गुरमेल सिंह, नौशाद अली व वाजिद अली ने बताया कि मगरमच्छ के दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। इनके तालाब से निकलकर आबादी क्षेत्र में आने की आशंका भी बनी हुई है। नहीं हुई कोई कार्रवाई आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इस समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है।