गांव के एक तालाब में दिखाई दिए दो मगरमच्छ, ग्रामीणों को आबादी में आने का सता रहा है डर
बुग्गावाला के शहीदवाला ग्रांट गांव में तालाब में दो मगरमच्छ दिखने से ग्रामीण दहशत में हैं। उन्हें डर है कि मगरमच्छ आबादी में घुस सकते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वन विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की बात कही है।
संवाद सूत्र, जागरण, बुग्गावाला: शहीदवाला ग्रंट गांव के एक तालाब में दो मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों को मगरमच्छ के आबादी में आने का डर सता रहा है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद अभी तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
ग्रामीणों में है दहशत
ग्रामीण पिंटू सिंह, गुरमेल सिंह, नौशाद अली व वाजिद अली ने बताया कि मगरमच्छ के दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। इनके तालाब से निकलकर आबादी क्षेत्र में आने की आशंका भी बनी हुई है।
नहीं हुई कोई कार्रवाई
आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इस समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है।
विभाग ने लिया संज्ञान
उधर, इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी मोहन सिंह रावत ने बताया कि इस मामले की सूचना मिली है। तालाब में करीब दस-दस फीट पानी है। ग्रामीणों की मदद से तालाब के पानी को कम कराया जाएगा। मगरमच्छों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- Kotdwar News: भालू ने घास लेने के लिए गई महिला पर किया हमला, आंख व चेहरे पर किए वार; हायर सेंटर रेफर
यह भी पढ़ें- चमोली के सागवाड़ा गांव में भालू ने खेत में घास काट रहे ग्रामीण को हमला कर किया घायल, लोगों के शोर मचाने पर भाग
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में भालू का आतंक, रुद्रप्रयाग में सात महिलाओं पर किया हमला; चकराता में दरांती लेकर भिड़ गई महिला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।