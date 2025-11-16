चमोली के सागवाड़ा गांव में भालू ने खेत में घास काट रहे ग्रामीण को हमला कर किया घायल, लोगों के शोर मचाने पर भाग

संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर : थराली के सागवाड़ा गांव में रविवार शाम पांच बजे भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थराली लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

रविवार शाम की है घटना ग्राम प्रधान दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि सगवाड़ा गांव निवासी धन सिंह बिष्ट रविवार शाम को खेत में घास लेने गए थे तभी भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उनके चिल्लाने पर आस-पास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया। जिस के बाद वहां से भालू भाग गया।