Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चमोली के सागवाड़ा गांव में भालू ने खेत में घास काट रहे ग्रामीण को हमला कर किया घायल, लोगों के शोर मचाने पर भाग

    By Kalika Prasad SemwalEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:59 PM (IST)

    चमोली जिले के सागवाड़ा गांव में एक भालू ने खेत में घास काट रहे धन सिंह बिष्ट नामक ग्रामीण पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भालू भाग गया। घायल को थराली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद कर्णप्रयाग रेफर किया गया। ग्राम प्रधान ने वन विभाग से मुआवजे और भालू को पकड़ने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर : थराली के सागवाड़ा गांव में रविवार शाम पांच बजे भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थराली लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार शाम की है घटना

    ग्राम प्रधान दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि सगवाड़ा गांव निवासी धन सिंह बिष्ट रविवार शाम को खेत में घास लेने गए थे तभी भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उनके चिल्लाने पर आस-पास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया। जिस के बाद वहां से भालू भाग गया।

    हायर सेंटर किया रेफर

    ग्रामीणों ने लहूलुहान धन सिंह बिष्ट को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थराली पहुंचाया, जहां पर डाक्टर उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर कर्णप्रयाग रेफर कर दिया।

    भालू को पकड़ने की मांग

    ग्राम प्रधान ने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। उन्होंनें बताया कि पहले भी भालू ही हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंनें वन विभाग को पीड़ित को मुआवजा देने और भालू को पकड़ने की मांग की है।

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में भालू का आतंक, रुद्रप्रयाग में सात महिलाओं पर किया हमला; चकराता में दरांती लेकर भिड़ गई महिला

    यह भी पढ़ें- चमोली के सीक गांव में भालू के हमले से चरवाहा घायल, श्रीनगर चिकित्सालय में भर्ती

    यह भी पढ़ें- उत्तरकाशी में भालू के हमले से बचने के लिए भागी महिला, पहाड़ी से गिरकर हुई मौत