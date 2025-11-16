चमोली के सागवाड़ा गांव में भालू ने खेत में घास काट रहे ग्रामीण को हमला कर किया घायल, लोगों के शोर मचाने पर भाग
चमोली जिले के सागवाड़ा गांव में एक भालू ने खेत में घास काट रहे धन सिंह बिष्ट नामक ग्रामीण पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भालू भाग गया। घायल को थराली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद कर्णप्रयाग रेफर किया गया। ग्राम प्रधान ने वन विभाग से मुआवजे और भालू को पकड़ने की मांग की है।
संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर : थराली के सागवाड़ा गांव में रविवार शाम पांच बजे भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थराली लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
रविवार शाम की है घटना
ग्राम प्रधान दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि सगवाड़ा गांव निवासी धन सिंह बिष्ट रविवार शाम को खेत में घास लेने गए थे तभी भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उनके चिल्लाने पर आस-पास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया। जिस के बाद वहां से भालू भाग गया।
हायर सेंटर किया रेफर
ग्रामीणों ने लहूलुहान धन सिंह बिष्ट को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थराली पहुंचाया, जहां पर डाक्टर उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर कर्णप्रयाग रेफर कर दिया।
भालू को पकड़ने की मांग
ग्राम प्रधान ने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। उन्होंनें बताया कि पहले भी भालू ही हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंनें वन विभाग को पीड़ित को मुआवजा देने और भालू को पकड़ने की मांग की है।
