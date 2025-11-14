Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में भालू का आतंक, रुद्रप्रयाग में सात महिलाओं पर किया हमला; चकराता में दरांती लेकर भिड़ गई महिला

    By Brijesh Bhatt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:44 PM (IST)

    उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के धारकुड़ी गांव में भालू ने सात महिलाओं को घायल कर दिया, जबकि चकराता में एक महिला भालू से भिड़ गई। पौड़ी में गुलदार के आतंक के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वन विभाग वन्यजीवों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग/चकराता: पहाड़ में वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण दहशत में हैं। अब रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लाक के धारकुड़ी गांव में घास लेने जंगल गईं महिलाओं के समूह पर भालू ने हमला कर दिया। इसमें सात महिलाएं घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चकराता के खरोड़ा गांव में महिला भालू से भिड़कर घायल हो गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धारकुड़ी गांव की महिलाएं शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे एक किलोमीटर दूर बधाणी बीट के आरक्षित वन क्षेत्र में घास काटने जंगल की ओर जा रही थी। इस बीच भालू ने सात महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में सीमा देवी, अनु देवी, सोना देवी, सुनीता देवी, फूल देवी, किडी देवी और पिंकी देवी घायल हो गईं।

    उन्हें उपचार के लिए रणधार स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। गंभीर रूप से घायल किडी देवी को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग रेफर किया गया है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग ने 20 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर क्षेत्र में गश्त तेज कर दी है। साथ ही कैमरा ट्रैप लगाकर भालू के आवागमन मार्ग का चिह्नीकरण किया जा रहा है।

    उधर, चकराता के खरोड़ा गांव में 45 वर्षीय फकीरी देवी भालू से भिड़कर घायल हो गईं। वह चारा लेने छानीधार क्षेत्र में गई थीं।

    अचानक झाड़ियों से निकले भालू ने पीछे से आकर उनके चेहरे और पीठ पर पंजे मारने शुरू कर दिए। दरांती से बचाव करने की कोशिश में वह गिरकर अचेत हो गईं। शरीर पर कई जगह गहरे घाव के कारण उन्हें सीएचसी चकराता में भर्ती कराया गया है।

    पौड़ी के 12 से अधिक विद्यालयों में दो दिन अवकाश

    कोटद्वार: पौड़ी के पोखड़ा ब्लाक के बगड़ीगाड गांव में बुजुर्ग रीना देवी को निवाला बनाने वाले गुलदार को वन महकमे ने आदमखोर घोषित कर दिया है। गुलदार की दहशत के चलते क्षेत्र के 12 से अधिक विद्यालयों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। (जासं)

    गुलदार ने व्यापारी पर किया हमला, दौड़ कर बचाई जान

    चोपड़ा (रुद्रप्रयाग): न्याय पंचायत चोपड़ा के तल्लानागपुर क्षेत्र के पाली गांव में गुरुवार शाम साढ़े पांच बजे घर को जा रहे व्यापारी भरत सिंह पर गुलदार ने हमला कर दिया। वह रुद्रप्रयाग से अपने घर जा रहे थे।

    इस गांव में कुछ दिन पहले गुलदार ने महिला को निवाला बना दिया था। वन क्षेत्राधिकारी एसएस रावत टीम ने बताया कि गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले से क्षेत्र में चार पिंजरे और 25 कैमरा ट्रैप लगाए जा चुके हैं। चार मचान बनाए जाएंगे। (सस)

    यह भी पढ़ें- उत्तरकाशी में भालू का हमला: बंद सड़क ने बढ़ाई महिला की मुसीबत, 2 KM डंडी-कंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल

    यह भी पढ़ें- इन दिनों उत्तराखंड के दो जनपदों में बनी हुई है भालू की दहशत, घास लेने जंगल गईं दो महिलाओं पर किया हमला