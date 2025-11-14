उत्तराखंड में भालू का आतंक, रुद्रप्रयाग में सात महिलाओं पर किया हमला; चकराता में दरांती लेकर भिड़ गई महिला

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग/चकराता: पहाड़ में वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण दहशत में हैं। अब रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लाक के धारकुड़ी गांव में घास लेने जंगल गईं महिलाओं के समूह पर भालू ने हमला कर दिया। इसमें सात महिलाएं घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चकराता के खरोड़ा गांव में महिला भालू से भिड़कर घायल हो गईं।

धारकुड़ी गांव की महिलाएं शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे एक किलोमीटर दूर बधाणी बीट के आरक्षित वन क्षेत्र में घास काटने जंगल की ओर जा रही थी। इस बीच भालू ने सात महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में सीमा देवी, अनु देवी, सोना देवी, सुनीता देवी, फूल देवी, किडी देवी और पिंकी देवी घायल हो गईं।

उन्हें उपचार के लिए रणधार स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। गंभीर रूप से घायल किडी देवी को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग रेफर किया गया है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग ने 20 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर क्षेत्र में गश्त तेज कर दी है। साथ ही कैमरा ट्रैप लगाकर भालू के आवागमन मार्ग का चिह्नीकरण किया जा रहा है।

उधर, चकराता के खरोड़ा गांव में 45 वर्षीय फकीरी देवी भालू से भिड़कर घायल हो गईं। वह चारा लेने छानीधार क्षेत्र में गई थीं। अचानक झाड़ियों से निकले भालू ने पीछे से आकर उनके चेहरे और पीठ पर पंजे मारने शुरू कर दिए। दरांती से बचाव करने की कोशिश में वह गिरकर अचेत हो गईं। शरीर पर कई जगह गहरे घाव के कारण उन्हें सीएचसी चकराता में भर्ती कराया गया है।

पौड़ी के 12 से अधिक विद्यालयों में दो दिन अवकाश कोटद्वार: पौड़ी के पोखड़ा ब्लाक के बगड़ीगाड गांव में बुजुर्ग रीना देवी को निवाला बनाने वाले गुलदार को वन महकमे ने आदमखोर घोषित कर दिया है। गुलदार की दहशत के चलते क्षेत्र के 12 से अधिक विद्यालयों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। (जासं)

गुलदार ने व्यापारी पर किया हमला, दौड़ कर बचाई जान चोपड़ा (रुद्रप्रयाग): न्याय पंचायत चोपड़ा के तल्लानागपुर क्षेत्र के पाली गांव में गुरुवार शाम साढ़े पांच बजे घर को जा रहे व्यापारी भरत सिंह पर गुलदार ने हमला कर दिया। वह रुद्रप्रयाग से अपने घर जा रहे थे।