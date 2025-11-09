इन दिनों उत्तराखंड के दो जनपदों में बनी हुई है भालू की दहशत, घास लेने जंगल गईं दो महिलाओं पर किया हमला

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग/पोखरी: रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में इन दिनों भालू की दहशत बनी हुई है। रविवार को दोनों जनपदों में जंगल में घास लेने गईं महिलाओं पर भालू ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों महिलाओं का सीएचसी में उपचार कराया गया। एक को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई तो एक अभी भर्ती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार सुबह पौने दस बजे पुलिस कंट्रोल को सूचना मिली कि रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि डिग्री कालेज के ऊपर बनियाड़ी के जंगल में एक महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही है। बताया गया कि घास काटते समय महिला पर भालू ने हमला किया है। इसके बाद स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा शोर मचाकर भालू को वहां से भगाया। वन विभाग की टीम ने लोगों के सहयोग से घायल 50 वर्षीय मीना देवी पत्नी आनंद सिंह निवासी बनियाड़ी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि लाया गया। वहां उसका उपचार चल रहा है।

वहीं चमोली के पोखरी नगर पंचायत के ग्राम गुनियाला की रुचि देवी (28) पत्नी मनोज कुमार पर सुबह गांव के पास ही धमतोली के जंगल में चारापत्ति लेने गई थी। इस दौरान उस पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के साथ बच्चा भी था। रुचि के चिल्लाने पर आसपास घास काट रहीं अन्य महिलाओं ने शोर मचाया तो भालू वहां से भाग गया।