    उत्तरकाशी में भालू के हमले से बचने के लिए भागी महिला, पहाड़ी से गिरकर हुई मौत

    By Ajay Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:45 PM (IST)

    उत्तराकाशी के भटवाड़ी तहसील के हिना गांव में एक महिला की जंगल में घास लेने के दौरान पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, महिला पर भालू ने हमला किया था और बचने के प्रयास में वह गिर गई। वन विभाग मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। घटना से क्षेत्र में दहशत है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : भटवाड़ी तहसील के हिना गांव में जंगल में घास लेने गई एक महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि भालू के हमले से बचने के लिए भागने के दौरान वह पहाड़ी से गिर गई। हालांकि, वन विभाग इससे इन्कार कर रहा है।

    गुरुवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे अंबिका देवी (25) पत्नी सत्येंद्र सिंह अन्य महिलाओं के साथ घास लेने गई थी। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    घटना से क्षेत्र में दहशत है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने जिला अस्पताल पहुंचकर महिला के स्वजन को सांत्वना दी। बाड़ाहाट रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मुकेश रतूड़ी का कहना है कि उनकी टीम ने घटनास्थल का दौरा किया था।

    वहां भालू से हमले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर भी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अक्टूबर में मनेरी औंगी गांव में एक महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई थी, तब भी भालू के हमले से बचने के दौरान पहाड़ी से गिरना मौत का कारण माना गया था।

