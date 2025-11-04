रावण का सेना को आदेश, राम-लक्ष्मण से बाद में पहले भालुओं से निपटें

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: ज्योतिर्मठ क्षेत्र में लंबे समय से भालू का आतंक बना हुआ है। भालू के लगातार हमलों के कारण पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। वन विभाग से मदद मांगने के बावजूद जब कोई राहत नहीं मिली तो अब स्थानीय लोगों ने रविग्राम की रामलीला में रावण दरबार में भालू से बचाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने रावण दरबार में लंकापति रावण से श्रीराम और लक्ष्मण से युद्ध करने से पहले भालुओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है।

पिछले दो वर्षों से ज्योतिर्मठ नगर में भालुओं का झुंड लगातार देखा जा रहा है। वन विभाग की गश्त के बावजूद भालू हर दूसरे वार्ड में दिखाई दे देते हैं, जिससे रात में लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं।

यदि कहीं जाना आवश्यक हो तो लोग समूह में जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के कर्मचारी भालुओं को भगाने के लिए गश्त कर रहे हैं। इस दौरान कनस्तर और आतिशबाजी का उपयोग किया जाता है। हाल ही में एक भालू नगर में एक घर में घुसकर कनस्तर में फंस गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया।

ऐसे में अब नगर की जनता ने भालू के आतंक को उजागर करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है। रविग्राम में चल रही रामलीला के दौरान दर्शकों ने रावण से भालू के आतंक से मुक्ति की फरियाद लगाई। दर्शकों ने जब भालू से निजात की फरियाद लगाई तो रावण को राक्षस सेना ने नगर की समस्या बताते हुए कहा कि भालू ने नगर का अमन चैन छीन लिया है। शाम होते ही नगर में भालू दिखना आम बात हो गया है।

इस पर रावण का किरदार निभा रहे हेमंत पांडे ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और परंपरागत डायलाग से हटकर महामंत्री का किरदार निभा रहे प्रदीप पंवार व किशन लखेड़ा को निर्देशित किया कि राम-लक्ष्मण को बात में देखेंगे, फिलहाल इस भालू को देखेंगे।