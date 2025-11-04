Language
    रावण का सेना को आदेश, राम-लक्ष्मण से बाद में पहले भालुओं से निपटें

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:56 PM (IST)

    चमोली जिले गोपेश्वर के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भालू के आतंक से परेशान लोगों ने रविग्राम में चल रही रामलीला में रावण से मदद मांगी। रावण ने अपनी सेना को राम-लक्ष्मण से पहले भालुओं से निपटने का आदेश दिया, जिससे दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। वन विभाग की निष्क्रियता पर भी लोगों ने चिंता जताई।

    Hero Image

    ज्योतिर्मठ के रविग्राम में आयोजित रामलीला मंचन में रावण दरबार में भालू के आंतक से निजात दिलाने को लेकर गुहार लगाती राक्षस सेना। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: ज्योतिर्मठ क्षेत्र में लंबे समय से भालू का आतंक बना हुआ है। भालू के लगातार हमलों के कारण पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।

    वन विभाग से मदद मांगने के बावजूद जब कोई राहत नहीं मिली तो अब स्थानीय लोगों ने रविग्राम की रामलीला में रावण दरबार में भालू से बचाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने रावण दरबार में लंकापति रावण से श्रीराम और लक्ष्मण से युद्ध करने से पहले भालुओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है।

    पिछले दो वर्षों से ज्योतिर्मठ नगर में भालुओं का झुंड लगातार देखा जा रहा है। वन विभाग की गश्त के बावजूद भालू हर दूसरे वार्ड में दिखाई दे देते हैं, जिससे रात में लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं।

    यदि कहीं जाना आवश्यक हो तो लोग समूह में जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के कर्मचारी भालुओं को भगाने के लिए गश्त कर रहे हैं। इस दौरान कनस्तर और आतिशबाजी का उपयोग किया जाता है। हाल ही में एक भालू नगर में एक घर में घुसकर कनस्तर में फंस गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया।

    ऐसे में अब नगर की जनता ने भालू के आतंक को उजागर करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है। रविग्राम में चल रही रामलीला के दौरान दर्शकों ने रावण से भालू के आतंक से मुक्ति की फरियाद लगाई।

    दर्शकों ने जब भालू से निजात की फरियाद लगाई तो रावण को राक्षस सेना ने नगर की समस्या बताते हुए कहा कि भालू ने नगर का अमन चैन छीन लिया है। शाम होते ही नगर में भालू दिखना आम बात हो गया है।

    इस पर रावण का किरदार निभा रहे हेमंत पांडे ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और परंपरागत डायलाग से हटकर महामंत्री का किरदार निभा रहे प्रदीप पंवार व किशन लखेड़ा को निर्देशित किया कि राम-लक्ष्मण को बात में देखेंगे, फिलहाल इस भालू को देखेंगे।

    इस पर दर्शकों ने जमकर ठहाके लगाए और तालियां बजाकर रावण के निर्णय का स्वागत किया। रावण की सेना में सैनिक का किरदार निभा रहे कमलनयन सिलोड़ी ने कहा कि यह नगर की बड़ी समस्या होने के साथ जन मुद्दा है।

    रावण के दरबार में जिस प्रकार इस पर चर्चा करते हुए कहा गया कि वन विभाग भालू के आतंक से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा।

