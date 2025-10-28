भालू से बचकर भाग रही महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत, भटवाड़ी क्षेत्र में भालू का आतंक
उत्तराकाशी के भटवाड़ी क्षेत्र में भालू का आतंक जारी है। हाल ही में, औंगी गांव में घास काट रही एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। भालू से बचने के प्रयास में पहाड़ी से गिरने के कारण महिला की दुखद मौत हो गई। इससे पहले भी सालंग गांव में ऐसी घटना हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। तहसील भटवाड़ी के निचला टकनौर क्षेत्र में भालू के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गत रविवार को हुए भालू के हमले में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी।
महिला गांव के पास जंगल में घास काटने गई थी, जहां अचानक भालू उसके पीछे दौड़ पड़ा, भालू से बचने के लिए महिला पहाड़ी की ओर भागी, लेकिन इस दौरान पहाड़ी से गिरने के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
विकासखंड भटवाड़ी मुख्यालय सहित रैथल, बंद्राणी, द्वारी, पाही, सालंग, मल्ला व औंगी आदि में भालू का आतंक बना हुआ है। बीते रविवार शाम करीब पांच बजे प्रखंड के औंगी गांव से लगे जंगल में विनीता राणा (37) पत्नी सत्येंद्र राणा निवासी औंगी अन्य साथी महिलाओं के साथ घास काटने गई थी, जहां उस पर एक भालू ने हमला कर दिया।
इससे घबराकर विनीता दौड़ी, लेकिन दौड़ते हुए पहाड़ी से गिरने के चलते उसके सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें, इससे पहले गत माह सालंग गांव में भी भालू ने घास काटने जंगल गई महिला पर हमला कर दिया था। साथ में गई महिलाओं ने किसी तरह उसे भालू से बचाया था। हालांकि, महिला भालू के हमले में बुरी तरह घायल हो गई थी।
