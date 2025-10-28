भालू से बचकर भाग रही महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत, भटवाड़ी क्षेत्र में भालू का आतंक

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। तहसील भटवाड़ी के निचला टकनौर क्षेत्र में भालू के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गत रविवार को हुए भालू के हमले में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। महिला गांव के पास जंगल में घास काटने गई थी, जहां अचानक भालू उसके पीछे दौड़ पड़ा, भालू से बचने के लिए महिला पहाड़ी की ओर भागी, लेकिन इस दौरान पहाड़ी से गिरने के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विकासखंड भटवाड़ी मुख्यालय सहित रैथल, बंद्राणी, द्वारी, पाही, सालंग, मल्ला व औंगी आदि में भालू का आतंक बना हुआ है। बीते रविवार शाम करीब पांच बजे प्रखंड के औंगी गांव से लगे जंगल में विनीता राणा (37) पत्नी सत्येंद्र राणा निवासी औंगी अन्य साथी महिलाओं के साथ घास काटने गई थी, जहां उस पर एक भालू ने हमला कर दिया।