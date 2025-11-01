श्रीनगर में भालू का आतंक, हमले में तीन लोग घायल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर ज़िले के बाहरी छोर के इलाके छतररहामा इलाके में एक भालू के हमले में तीन लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर शाम उस समय घटी जब वह तीनों लोग बाग में काम कर रहे थे।

घायलों की पहचान मेहराज-उद-दीन, मोहम्मद अमीन और शाहिद अहमद(सभी छतरहामा के निवासी हैं) के रूप में हुई है। उनकी चीख पुकार सुन उन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोग वहां पहुंचे अलबत्ता तब तक भालू तीनों को घायल कर चुका था।