    श्रीनगर में भालू का आतंक, हमले में तीन लोग घायल

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:46 PM (IST)

    श्रीनगर के छतररहामा इलाके में भालू के हमले से तीन लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब वे बाग में काम कर रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर है। वन्यजीव विभाग भालू की तलाश में जुटा है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर ज़िले के बाहरी छोर के इलाके छतररहामा इलाके में एक भालू के हमले में तीन लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर शाम उस समय घटी जब वह तीनों लोग बाग में काम कर रहे थे।

    घायलों की पहचान मेहराज-उद-दीन, मोहम्मद अमीन और शाहिद अहमद(सभी छतरहामा के निवासी हैं) के रूप में हुई है। उनकी चीख पुकार सुन उन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोग वहां पहुंचे अलबत्ता तब तक भालू तीनों को घायल कर चुका था।

    उन्हें इलाज के लिए सौरा अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच वन्यजीव विभाग का दल भालू का सुराग लगाने के लिए वहां पहुंच गई है।