    चमोली के सीक गांव में भालू के हमले से चरवाहा घायल, श्रीनगर चिकित्सालय में भर्ती

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:58 PM (IST)

    चमोली जिले के सीक गांव में एक भालू ने चरवाहे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया और प्राथमिक उपचार दिया। गंभीर हालत के कारण उसे श्रीनगर के चिकित्सालय में रेफर किया गया है।

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: नंदानगर घाट ब्लाक के अंतर्गत सीक गांव में गुरुवार शाम को जंगल में बकरियां चराने गए व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में मोहन सिंह (48) पुत्र स्वर्गीय खिलाफ सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

    ग्रामीणों ने बताया कि मोहन सिंह रोज की तरह अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर गए थे। बताया कि शाम को जब वे बकरियों को घर लेकर आ रहे थे तो इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने उन पर पीछे से हमला कर दिया।

    जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए। उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाकर भालू को भगाया और तुरंत गांव में सूचना पहुंचाई।

    घटना स्थल गांव से करीब नौ किलोमीटर दूर होने के कारण ग्रामीणों को वहां तक पहुंचने में काफी कठिनाई हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल मोहन सिंह को स्वास्थ्य समुदाय केंद्र नंदानगर घाट पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उनके सिर और शरीर पर गहरे घावों का उपचार किया। चिकित्सकों ने मोहन सिंह को तत्काल बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया।

    फिलहाल उनका उपचार श्रीनगर बेस अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। स्थलीय निवासी कुंवर सिंह ने वन विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और वन्यजीवों की बढ़ती गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

