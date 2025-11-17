Kotdwar News: भालू ने घास लेने के लिए गई महिला पर किया हमला, आंख व चेहरे पर किए वार; हायर सेंटर रेफर
पौड़ी जिले के बीरोंखाल के जिवई गांव में घास काट रही एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों में दहशत है और उन्होंने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। वन विभाग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया है और गश्त बढ़ा दी है।
संवाद सूत्र, जागरण, बीरोंखाल: बीरोंखाल ब्लाक के जिवई गांव में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बीरोंखाल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
झाड़ियों से निकला भालू
ग्राम जिवई निवासी लक्ष्मी देवी (40 वर्ष) गांव की अन्य महिलाओं के साथ खेतों में घास लेने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान झाड़ियों से निकले भालू ने लक्ष्मी देवी पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद अन्य महिलाओं ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद भालू वापस जंगल की ओर भाग गया।
सीएचसी पहुंचाया
सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण महिलाओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बीरोंखाल पहुंचे। चिकित्सकों ने बताया कि भालू के हमले में महिला की आंख व चेहरे पर गंभीर चोट आई हुई हैं।
ग्रामीणों में दहशत
वहीं, गांव में हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू के आतंक से निजात दिलवाने की मांग की है।
मुआवजा दिया
वन क्षेत्राधिकारी वीरेंद्र रावत ने बताया प्रभावित परिवार को तात्कालिक सहायता के रूप में 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में विभागीय गश्त की जा रही है।
