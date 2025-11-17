Kotdwar News: भालू ने घास लेने के लिए गई महिला पर किया हमला, आंख व चेहरे पर किए वार; हायर सेंटर रेफर

संवाद सूत्र, जागरण, बीरोंखाल: बीरोंखाल ब्लाक के जिवई गांव में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बीरोंखाल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

झाड़ियों से निकला भालू ग्राम जिवई निवासी लक्ष्मी देवी (40 वर्ष) गांव की अन्य महिलाओं के साथ खेतों में घास लेने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान झाड़ियों से निकले भालू ने लक्ष्मी देवी पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद अन्य महिलाओं ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद भालू वापस जंगल की ओर भाग गया।