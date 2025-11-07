केके शर्मा, रुड़की। पश्चिमी अंबर तालाब में आधी रात के बाद हुआ हादसा 25 साल के कुणाल को मौत के आगोश में सुला गया। पूरा परिवार गम और बेबसी के आंसू रो रहा था। अभी कुणाल की चिता की आग ठंडी हुई नहीं हुई थी कि कुणाल के मामा और मां के सुलगते सवाल ने चाचा को आपा खोने पर मजबूर कर दिया। बीच सड़क पर गुस्से में चाकूओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। 15 घंटे के अंतराल में हंसते खेलते दो परिवार उजड़ गये।

अंबरतालाब में बीडी और सिगरेट कारोबारी का अपनी पत्नी से अलगाव चल रहा है। इसके चलते ही पहले से ही टूटने की कगार पर था। कुणाल वैसे तो अपने पिता के साथ रहता था लेकिन मां के पास भी आना जाना था। वहीं कुणाल का मामा अक्सर अपनी बहन के पास पहुंचकर उसका हाल चाल लेता था। भांजे कुणाल से भी इसे बहुत प्यार था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था।

बुधवार की रात कुणाल की आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी। भांजे की मौत ने मामा को अंदर तक कचाेट दिया था। भांजे की मौत और बहनोई से चल रहे विवाद को लेकर सोनू चौहान ने सुलगते सवाल पूछे थे। सोनू चौहान के साथ उसकी बहन भी कुणाल की मौत को लेकर सवाल खडे कर रही थी। वहीं कुणाल की मौत के बाद चाचा दुख और गुस्से से आपा खो बैठा। उसने परिणाम की परवाह किये बिना घटना को अंजाम दे दिया। जिससे दो परिवार उजड गये। हर कोई कुणाल की मौत और उसके मामा की हत्या की चर्चा कर रहा है। हर कोई इसे लेकर सकते में है।

सोनू की हत्या के बाद वापस लौटे रिश्तेदार रुड़की: कुणाल की मौत के बाद कई रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आये थे। सोनू चाैहान के साथ उसके कुछ साथी भी अंतिम संस्कार में शामिल होने आये थे। सोनू चौहान से पहले ही वह यहां से शामली के लिए रवाना हो गये थे। शाम के समय जब सोनू चौहान की हत्या हुई तो उसके साथी मुजफ्फरनगर पहुंच गये थे। हत्रूा की सूचना के बाद साथी सिविल अस्पताल में पहुंचे।