जागरण संवाददाता, रुड़की। शहर के पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ला में भांजे की मौत में आये मामा की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी। सरेशाम घटना से अफरातफरी मच गई। घटना उस समय हुई जब मामा भांजे के अंतिम संस्कार के बाद घर जाने को निकला था। घटना की वजह यह बताई गई है कि भांजे की मौत को लेकर उसने अपनी बहन के साथ मिलकर सवाल उठाये थे। इस बात को लेकर भांजे का चाचा गुस्से में था और उसने इस घंटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में विक्की और उसके भाई रजनीश को पकड़ा है। आरोपित के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है।

शहर के पश्चिमी अंबरतालाब निवासी रजनीश पुंडीर बीडी सिगरेट की सप्लाई का काम करते है। रजनीश का पत्नी सुधा से करीब आठ से विवाद चल रहा है। इसके चलते ही रजनीश बेटे कुणाल (25) साथ अलग रहते है। इनके घर से करीब ढाई सौ मीटर की दूरी पर सुधा अलग रहती है। बुधवार की रात करीब ढाई बजे रजनीश के घर में संदिग्ध परिस्थितियाें में आग लग गई थी। इसकी चपेट में आकर उसके बेटे कुणाल की मौत हो गई थी। सामान भी जल गया था।

आशंका जताई गई थी कि फ्रिज का कंप्रेसर फटने से हादसा हुआ है। भांजे की मौत की खबर पाकर गुरुवार सुबह सोनू चौहान (40) पत्नी ममता तथा मां विमलेश के निवासी चिराऊ थाना बडगाव, सहारनपुर, उप्र रुड़की पहुंचे थे। भांजे की मौत के बाद सोनू चौहान और उसकी बहन सुधा बेटे की मौत को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसे लेकर रंजनीश का भाई गुस्से में था। शाम के समय कुणाल का अंतिम संस्कार के बाद सोनू चौहान पत्नी के साथ घर जाने के लिए निकला था। घर से निकलते ही रघुनाथ के प्लाट के पास तिराहे पर रजनीश के भाई ने चाकूओं उसके गले और दिल पर कई ताबडतोड़ वार कर दिये। इसके बाद गला रेत दिया।