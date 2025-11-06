रुड़की में घर में लगी आग, चपेट में आया कारोबारी का बेटा; दर्दनाक मौत
रुड़की के अंबर तालाब क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बीडी सिगरेट के थोक व्यापारी राजेश पुंडीर के मकान में देर रात आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन उनके बेटे कुणाल को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की में अचानक मकान में आग लग गई। जिसमें 22 साल का युवक आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।
रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिम अंबर तालाब निवासी राजेश पुंडीर के बीडी सिगरेट के होलसेल के कारोबारी है। अंबर तालाब स्थित मकान में उन्होंने काफी सामान रखा हुआ है। बुधवार की देर रात करीब 2:30 बजे अचानक ही मकान में आग लग गई। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया।
मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। इसी दौरान कारोबारी का बेटा कुणाल (22) आपकी चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।
