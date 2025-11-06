रुड़की में घर में लगी आग, चपेट में आया कारोबारी का बेटा; दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की में अचानक मकान में आग लग गई। जिसमें 22 साल का युवक आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।

रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिम अंबर तालाब निवासी राजेश पुंडीर के बीडी सिगरेट के होलसेल के कारोबारी है। अंबर तालाब स्थित मकान में उन्होंने काफी सामान रखा हुआ है। बुधवार की देर रात करीब 2:30 बजे अचानक ही मकान में आग लग गई। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया।