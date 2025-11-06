मध्य प्रदेश: पीथमपुर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अगली सुबह मिले दो मानव कंकाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में इंडोरामा सेक्टर-3 स्थित शिवम इंडस्ट्रीज कंपनी में बुधवार देर रात लगी भीषण आग लगी थी। इसके अगले दिन यानी गुरुवार को इस हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। आग पूरी तरह बुझने के बाद जब फैक्ट्री परिसर में जांच की गई, तो आयल टैंकर के अंदर दो कंकाल मिले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फैक्ट्री के ही कर्मचारी थे। माना जा रहा है कि ये कर्मचारी आग की लपटों में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। बुधवार देर रात लगी आग ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी।

केमिकल टैंकर में आग लगी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कंपनी परिसर में मौजूद केमिकल टैंकर में आग भड़क उठी, जो कुछ ही समय में फैल गई। सूचना मिलते ही पीथमपुर पुलिस, नगर पालिका टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए छह दमकलें लगातार प्रयासरत रहीं और फोम व टैंकरों की मदद से देर रात तक आग बुझाने का कार्य जारी रहा।

मौके पर नगर पालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला, नवागत थाना प्रभारी सुनील शर्मा, सहित तीनों थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। आग के दौरान सुरक्षा वजहों से आसपास के रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मयंक अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की है।