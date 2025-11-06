Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्य प्रदेश: पीथमपुर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अगली सुबह मिले दो मानव कंकाल

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के पीथमपुर में शिवम इंडस्ट्रीज कंपनी में भीषण आग लगने से सनसनी फैल गई। जांच के दौरान ऑयल टैंकर में दो कंकाल मिले, जिनके फैक्ट्री कर्मचारी होने का अनुमान है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में इंडोरामा सेक्टर-3 स्थित शिवम इंडस्ट्रीज कंपनी में बुधवार देर रात लगी भीषण आग लगी थी। इसके अगले दिन यानी गुरुवार को इस हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। आग पूरी तरह बुझने के बाद जब फैक्ट्री परिसर में जांच की गई, तो आयल टैंकर के अंदर दो कंकाल मिले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फैक्ट्री के ही कर्मचारी थे। माना जा रहा है कि ये कर्मचारी आग की लपटों में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। बुधवार देर रात लगी आग ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी।

    केमिकल टैंकर में आग लगी

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कंपनी परिसर में मौजूद केमिकल टैंकर में आग भड़क उठी, जो कुछ ही समय में फैल गई। सूचना मिलते ही पीथमपुर पुलिस, नगर पालिका टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए छह दमकलें लगातार प्रयासरत रहीं और फोम व टैंकरों की मदद से देर रात तक आग बुझाने का कार्य जारी रहा।

    मौके पर नगर पालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला, नवागत थाना प्रभारी सुनील शर्मा, सहित तीनों थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। आग के दौरान सुरक्षा वजहों से आसपास के रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मयंक अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की है।

    दो कंकाल हुए बरामद

    गुरुवार सुबह जब आग पूरी तरह नियंत्रण में आई, तो दमकल विभाग और पुलिस ने टैंकर की जांच की, जहां से दो कंकाल बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कर्मचारियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

    यह भी पढ़ें: 'कॉफी के 700 रुपये लेंगे तो कौन जाएगा सिनेमा हॉल', मल्टीप्लेक्स पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट?