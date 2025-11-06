वंदेभारत ट्रेन की चपेट में कैसे आ गया साइकिल सवार युवक? मौके पर ही हो गई मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। मलियाना फाटक पर साइकिल से घर लौट रहे युवक की वंदेभारत ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया। टीपीनगर थाना क्षेत्र के बागपत रोड स्थित सिरोही अस्पताल वाली गली निवासी 45 वर्षीय टोनी नईबस्ती में एक

दुकान पर काम करता था। बुधवार रात करीब 10 बजे वह साइकिल से अपने घर जा रहा था। जब वह मलियाना फाटक पर ट्रेक पार कर रहा था तो लखनऊ से आई वंदेभारत ट्रेन की चपेट में आ गया। वंदेभारत ट्रेन की टक्कर लगने से टोनी दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।