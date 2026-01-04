तेज रफ्तार बनी मेरठ के दो युवकों की मौत का कारण: रुड़की की गंग नहर में गिरी हाईस्पीड कार
रुड़की के मोहम्मदपुर झाल के पास गंग नहर में देर रात एक तेज रफ्तार कार गिरने से मेरठ निवासी दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुड़की। शनिवार की देर रात मोहम्मदपुर झाल के पास एक कार के गंग नहर में गिरने से दो युवकों की मौत हो गई। युवक मेरठ के निवासी हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और कार को कब्जे में लिया है।
गंग नहर में गिरी कार, दो युवकों की मौत
शनिवार की देर रात एक सेल्टॉस किआ कार मोहम्मदपुर जल के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर गंग नहर में गिर गई। कार का आधा हिस्सा गंग नहर में था और आधा बाहर चमक रहा था। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे जलकर्मी अमित सैनी ने इसकी सूचना गंग नहर कोतवाली पुलिस को दी, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मशक्कत के बाद कर सवार युवकों को बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, शनिवार की देर रात तेज रफ्तार की वजह से हुआ था हादसा
मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा (25) तथा पुनीत निवासी कुराली थाना जानी मेरठ के रूप में हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है।
प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि हादसे की वजह तेज रफ्तार थी। पुलिस ने कार को बाहर निकलवाया है। दोनों युवक सिडकुल स्थित फैक्ट्री में काम करते थे और वहां से रात के समय मेरठ जा रहे थे।
