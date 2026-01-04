Language
    कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर बड़ा हादसा टला, गोरखपुर–त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस से टकराया सांड़, इंजन में फंसा

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:42 PM (IST)

    लोक नगर रेलवे क्रासिंग के पास ट्रेन में फंसे सांड को देखने के लिए लगी भीड़। यात्री

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर सदर उन्नाव स्टेशन से लगभग 800 मीटर पहले लोक नगर क्रासिंग के पास शाम लगभग 4:15 बजे एक सांड़ लखनऊ से कानपुर जा रही गोरखपुर-त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। इंजन में शव फंसा देख चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा ट्रेन रोक दी। जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लगभग 25 मिनट की मशक्कत के बाद आरपीएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से गोवंश के शव को बाहर निकाला। इसके बाद ट्रेन वहां से रवाना हो सकी।


    रेलवे ट्रैक के पास बेसहारा मवेशियों की आवाजाही को रोकने के लिए रेलवे विभाग ट्रैक के किनारे बाउंड्रीवाल का निर्माण करा रहा है। लोकनगर क्रासिंग के पास बाउंड्रीवाल न होने से अक्सर ट्रैक पर मवेशी विचरण करते हैं। रविवार शाम 4:15 बजे एक सांड़ ट्रैक पर आ गया। इसी बीच कानपुर से लखनऊ जा रही गोरखपुर-त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस वहां पहुंच गई।

     

    साड़ को देख लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगा जब तक ट्रेन रोकता तेज टक्कर के साथ सांड़ इंजन में फंस गया। किसी तरह लोको पायलट ने ट्रेन रोकी। तेज झटका लगने से यात्रियों में भी खलबली मच गई। स्टापेज न होने के बाद भी एकदम से ट्रेन के रुकने से दहशत में कई यात्री नीचे उतर गए। सांड़ फंसने की जानकारी पर सभी ने राहत की सांस ली।

     

    जानकारी पर आरपीएफ, जीआरपी व अन्य रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और 20 मिनट की मशक्कत के बाद इंजन में फंस साड़ के शव को बाहर निकालकर हटाया। जिसके बाद ट्रेन गतंव्य को रवाना हो सकी। बता दें कि इस ट्रेन का उन्नाव स्टेशन पर स्टापेज नहीं है।

     

    स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक समय पर ट्रेन न रोकता, तो बड़ा हादसा हो सकता था। आरपीएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार कुमार ने बताया कि 20 मिनट के अंतराल में ट्रेन मे फंसे शव को बाहर निकालकर हटाया गया। इसके बाद ट्रेन रवाना हो सकी।