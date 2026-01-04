Language
    उन्नाव-हरदोई रोड पर भीषण हादसा, बाइक को तेज रफ्तार कार चालक ने मारी टक्कर, दो दोस्तों की मौत

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:45 PM (IST)

    Unnao Car Bike Crash: उन्नाव-हरदोई मार्ग पर रऊकरना चौराहा के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो दोस्तों मोहित (26) और ...और पढ़ें

    नितिश व मोहित का फाइल फोटो व रऊ करना गांव में मोहित के घर के बाहर लगी महिलाओं की भीड़। जागरण

    संवाद सूत्र, चकलवंशी (उन्नाव)। Unnao Accident: वाहनों की तेज रफ्तार लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। शनिवार देर रात 10:30 बजे उन्नाव-हरदोई मार्ग पर जबरदस्त हादसा हुआ। माखी क्षेत्र के रऊकरना चौराहा पर सड़क पार कर रहे बाइक सवार दो दोस्तों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हेलमेट न लगा होने और सिर में गंभीर चोट से एक की जिला अस्पताल व दूसरे की कानपुर के एलएलआर अस्पताल में मौत हो गई। हादसे के बाद कार छोड़कर चालक भाग निकला। 

     

    माखी क्षेत्र के रऊकरना गांव निवासी 26 वर्षीय मोहित पड़ोस में रहने वाले दोस्त 18 वर्षीय नितीश कुमार के साथ एक ईंट भठ्ठे पर मजदूरी करता था। शनिवार रात भट्ठे पर काम खत्म करने के बाद दोनों देर शाम घर पहुंचे। रात करीब नौ बजे मोहित ने बाइक निकाली और दोस्त नितीश को पीछे बैठाकर रऊकरना चौराहा पहुंचा। यहां पर एक घंटे रुकने के बाद वह घर जाने के लिए चौराहे से मुड़कर उन्नाव-हरदोई मार्ग पार कर ही रहे थे कि सफीपुर से उन्नाव सदर की ओर से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

     

    हादसे में नितीश व मोहित गंभीर घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां डाक्टर ने नितीश को मृत घोषित कर दिया जबकि मोहित की हालत गंभीर होने पर कानपुर एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। एसओ योगेश कुमार सिंह ने बताया कि दिवंगत नितीश के पिता शिव कुमार की तहरीर पर कार नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर चालक की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि दोनों हेलमेट लगाए होते तो जान बच जाती।


    एक के दर्द से उबर न पाए, अब दूसरे बेटे का शव देख माता-पिता बेहाल

     हादसे में जान गंवाने वाला मोहित चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। बड़ा भाई राहुल है, जबकि उससे छोटे भाई शोहित की 14 जनवरी 2025 को बीमारी के चलते मौत हो गई थी। शोहित की मौत का गम स्वजन भुला भी न पाए थे कि मोहित की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। मोहित की मौत से बड़ा भाई राहुल व छोटे रोहित के अलावा बहन साधना है व पत्नी लक्ष्मी बेहाल हैं। मोहित की सात जून 2025 को कुदमापुर अचलगंज निवासी लक्ष्मी से शादी हुई थी। छह माह बाद पति को खोने के गम में बेसुध हो रही थी।

     

    दो भाइयों में बड़ा था नितीश, घर का छिना सहारा

    नितीश व मोहित की गहरी दोस्ती थी। दोनों ईंट भट्ठे पर रोजाना साथ में ही मजदूरी करने जाते थे। दोनों के घर आसपास ही हैं। नितीश दो भाइयों में बड़ा था। उसकी मौत से छोटा भाई सौरभ व विवाहित बहन मोनिका के अलावा मां बिट्टन व पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।