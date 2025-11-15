रुड़की में कार की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन छोड़कार हुआ फरार

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी साहिल शुक्रवार की रात को बाइक से सालियर बाईपास से होकर जा रहा था। जैसे ही वह पनियाला कट के पास पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कार ने उसे चपेट में ले लिया।

हादसे के बाद आरोपित चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ली है। पुलिस आरोपित चालक की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, रुड़की: सालियर बाईपास पर पनियाला कट के पास कार की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।

हादसा होते देख आसपास से जा रहे लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपित चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गया। हादसे की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल साहिल को गंभीर हालत में रुड़की के सिविल अस्पताल में भिजवाया। साथ ही पुलिस ने मौके से कार को भी कब्जे में लिया।

सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने साहिल निवासी माधोपुर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी ने बताया कि पुलिस आरोपित चालक की तलाश कर रही है।

पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। इस मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें- देहरादून में एक तेज रफ्तार डंपर ने पहले स्कूटी को मारी टक्कर, फिर युवती को कुछ दूर तक ले गया घसीटते हुए

यह भी पढ़ें- देहरादून में परवल रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को कुचला; एक की हुई मौत