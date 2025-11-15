Language
    रुड़की में कार की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन छोड़कार हुआ फरार

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:24 PM (IST)

    रुड़की के सालियर बाईपास पर पनियाला कट के पास एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। मृतक माधोपुर गांव का रहने वाला साहिल था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    रुड़की सिविलल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर खड़े ग्रामीण: जागरण 

    जागरण संवाददाता, रुड़की: सालियर बाईपास पर पनियाला कट के पास कार की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।

    हादसे के बाद आरोपित चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ली है। पुलिस आरोपित चालक की तलाश कर रही है।

    गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी साहिल शुक्रवार की रात को बाइक से सालियर बाईपास से होकर जा रहा था। जैसे ही वह पनियाला कट के पास पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कार ने उसे चपेट में ले लिया।

    हादसा होते देख आसपास से जा रहे लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपित चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गया। हादसे की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी।

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल साहिल को गंभीर हालत में रुड़की के सिविल अस्पताल में भिजवाया। साथ ही पुलिस ने मौके से कार को भी कब्जे में लिया।

    सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने साहिल निवासी माधोपुर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी ने बताया कि पुलिस आरोपित चालक की तलाश कर रही है।

    पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। इस मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

