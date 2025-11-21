Language
    Haridwar News: हथियारबंद युवकों ने रेस्टोरेंट पर की गुंडागर्दी, गाली-गलौज करते हुए कर्मचारियों को पीटा

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    हरिद्वार में हथियारबंद युवकों ने एक रेस्टोरेंट पर हमला कर गुंडागर्दी की। कर्मचारियों से मारपीट और गाली-गलौज की गई। जिसमें कई घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान की जा रही है। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे काफी नुकसान हुआ।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: शहर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक रेस्टोरेंट पर हथियारबंद युवकों ने जमकर गुंडागर्दी की। गाली-गलौज करते हुए कर्मचारियों से मारपीट की। पुलिस ने एक नामजद समेत कई अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान की जा रही है।

    पुलिस के मुताबिक, विशाल मखिला निवासी राजीव नगर कालोनी मायापुर, अपने कुछ साथियों के साथ शिव मूर्ति चौक के पास स्थित देसी रेस्टोरेंट पहुंचा और गाली-गलौच करते हुए कर्मचारियों पर लाठी-डंडों, पंच लोहे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

    अचानक हुए हमले से रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी दहशत में आ गए। आरोपित विशाल मखिला और उसके अन्य अज्ञात साथी रेस्टोरेंट के बाहर काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को गालियां देते हुए टूट पड़े। कर्मचारी रोहित, सुभाष, पुष्पेंद्र, तुषार और प्रार्थी अर्जन सिंह को पीटा गया।

    हमले में तुषार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सीटी स्कैन भी कराया गया है। अन्य कर्मचारियों के सिर, हाथ और पैरों पर भी गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई।

    आरोपितों ने काउंटर, सामान और अन्य वस्तुओं को क्षतिग्रस्त कर रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाया है। मारपीट की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रही है। पीड़ित अर्जन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

