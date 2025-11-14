Language
    हरिद्वार में मेला भूमि के अतिक्रमण पर चला यूपी का बुलडोजर, अचानक हुई कार्रवाई से मची अफरा-तफरी

    By Mehtab Alam Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनज़र, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और उत्तराखंड प्रशासन ने संयुक्त रूप से लालजीवाला क्षेत्र में मेला भूमि से अतिक्रमण हटाया। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मेला भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और प्रशासन की टीम ने मेला भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले भव्य अर्धकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और उत्तराखंड प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को लालजीवाला क्षेत्र में लालकोठी और पुरानी धारा के बीच मेला भूमि के एक हेक्ट्रेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने मेला क्षेत्र में जगह-जगह किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया।

    यह कार्रवाई करीब तीन घंटे तक चली। इस कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी जितेन्द्र कुमार भी मौके पर तैनात रहे। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कुंभ मेले की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां-जहां भी मेला भूमि या उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, वहां स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

    उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन मेला भूमि पर किसी को भी अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। जो भी अतिक्रमण करेगा, उसके विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इस अभियान में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के साथ-साथ राजस्व विभाग और पुलिस बल के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।