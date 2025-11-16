लोगों सम्मोहित कर देता था ठगी की घटनाओं को अंजाम, हरिद्वार पुलिस ने दबोचा
हरिद्वार पुलिस ने शिवालिक नगर में महिला को सम्मोहित कर कंगन ठगने वाले अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार किया। उसके पास से सोने के कंगन बरामद हुए। पूछताछ में उसने अपने साथियों दिलशाद, मुजाहिद और गुलजार के नाम बताए, जो सभी मेरठ के एक ही गांव के निवासी हैं। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में महिला को सम्मोहित कर कंगन ठगने वाले एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से सोने के कंगन भी बरामद हुए हैं। चार दिन पहले शिवालिक नगर की एक महिला घर से मंदिर जाने के लिए निकली थी।
रास्ते में तीन चार युवक मिले और उन्होंने सम्मोहित कर सोने के कंगन ठग लिए थे। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम शाहीपुर किठौर मेरठ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के नाम दिलशाद, मुजाहिद व गुलजार बताए। सभी एक ही गांव के निवासी हैं। पुलिस अब अन्य आरोपितों की तलाश में जुट गई है।
