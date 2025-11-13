हरिद्वार में स्कार्पियो में लाल-नीली बत्ती और हूटर लगाकर जमा रहा था रौब, पुलिस ने रोका तो निकल गई सारी हेकड़ी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : कार पर लाल-नीली बत्ती और हूटर लगाकर रौब गालिब करने निकले एक युवक को सिडकुल क्षेत्र में पुलिस ने रोक लिया। बत्ती और हूटर के बारे में चालक कोई जानकारी नहीं दे सका। तब पुलिस ने कार को सिडकुल थाने ले जाकर सीज कर दी।

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में हुए धमाके के बाद हरिद्वार में चौकसी बढ़ा दी गई। इस बीच सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा बुधवार देर रात एसएसआइ देवेंद्र तोमर व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर चेकिंग कर रहे थे।

पुलिस ने कार को पकड़ा

इस दौरान पुलिस टीम किर्बी चौक पर चेकिंग कर रही थी। इस बीच लाल-नीली बत्ती लगी एक संदिग्ध स्कार्पियो वहां से गुजर रही थी। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया गया।

एमवी एक्ट में की कार्रवाई

पूछताछ में कार चालक शिवम निवासी टिबड़ी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस आरोपित की कार को सिडकुल थाने ले गई और एमवी एक्ट में सीज कर दिया गया।

माडिफाइड बुलेट सीज

भगवानपुर: भगवानपुर थाना पुलिस ने चेकिंग में माडिफाइड बुलेट पकड़ी है। इस बुलेट में माडिफाइड साइलेंसर लगाया गया था। जिससे पटाखा छोड़े जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस तरह के वाहनों पर कार्रवाई के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं, पुलिस की चेकिंग होते देख कई दोपहिया वाहन चालक रास्ता बदलते नजर आए। (संसू)