हरिद्वार में हाथी पहुंचा बाजार, भाग खड़े हुए लोग; वन विभाग ने खदेड़ा

संवाद सूत्र, जागरण, कालागढ़। मंगलवार शाम करीब सात बजे कालागढ़ के पुराने बाजार स्थित झंडाचौक में एक हाथी आ धमका। हाथी को बाजार क्षेत्र में घूमता देख लोगों में अफरा-तफरी मच गई और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर लीं।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन दरोगा महेश जोशी के नेतृत्व में टीम ने कई प्रयासों के बाद हाथी को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ दिया।

कार्बेट पार्क की कालागढ़ वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नंद किशोर रूबाली ने आमजन से हाथियों या अन्य वन्यजीवों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।