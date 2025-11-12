Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरिद्वार में हाथी पहुंचा बाजार, भाग खड़े हुए लोग; वन विभाग ने खदेड़ा

    By Vedpal Sigh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:32 PM (IST)

    मंगलवार शाम कालागढ़ के बाजार में एक हाथी घुस गया, जिससे भगदड़ मच गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। वन विभाग ने लोगों से वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, कालागढ़। मंगलवार शाम करीब सात बजे कालागढ़ के पुराने बाजार स्थित झंडाचौक में एक हाथी आ धमका। हाथी को बाजार क्षेत्र में घूमता देख लोगों में अफरा-तफरी मच गई और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर लीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन दरोगा महेश जोशी के नेतृत्व में टीम ने कई प्रयासों के बाद हाथी को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ दिया।

    कार्बेट पार्क की कालागढ़ वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नंद किशोर रूबाली ने आमजन से हाथियों या अन्य वन्यजीवों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।