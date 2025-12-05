Language
    अतिक्रमण पर फिर गरजा पीला पंजा, लोगों ने किया विरोध; रुड़की नगर निगम की टीम की आगे एक नहीं चली

    By Raman Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:35 PM (IST)

    रुड़की नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखा, जिसमें मालवीय चौक और रेलवे स्टेशन रोड जैसे क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया। विरोध के बावजूद, निग ...और पढ़ें

    Hero Image

    रुड़की के मालवीय चौक पर अतिक्रमण को हटाती नगर निगम की टीम। जागरण 

    जागरण संवाददाता, रुड़की: अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की ओर से शुक्रवार को भी अभियान जारी रखा। इस दौरान मालवीय चौक से लेकर गणेशपुर पुल एवं रेलवे स्टेशन रोड से अतिक्रमण को हटाया गया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया लेकिन नगर निगम की टीम की सख्ती के आगे उनकी एक ना चली।

    शुक्रवार को सहायक नगर आयुक्त एसपी गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम की टीम मालवीय चौक पर पहुंची। यहां पर टीम ने सड़क पर रखे होर्डिंग्स, बैनर आदि को उठाकर ट्रैक्टर-ट्राली पर रखना शुरू कर दिया।

    इतना ही नहीं नाले पर किए गए अतिक्रमण पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। स्लैब आदि को तोड़ दिया। दुकानों के बाहर लगाई गई अस्थायी दुकानों एवं काउंटर आदि को तोड़ना शुरू कर दिया।

    इस बात का कुछ लोगों ने विरोध किया और नगर निगम पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया लेकिन निगम की सख्ती के आगे उनकी एक ना चली। इसके बाद टीम ने यहां से सामान को जब्त करना शुरू कर दिया।

    दुकानों के बाहर सड़क तक गाड़ियों के खड़ा होने की वजह से कई जगह पर अतिक्रमण को हटाने में परेशानी उठानी पड़ी। जिसके बाद टीम ने सभी से वाहनों को हटाने के लिए कहा। गणेशपुर पुल तक अतिक्रमण को हटाने के बाद टीम ने रेलवे रोड से भी अतिक्रमण को हटाया है।

    पूरे शहर में अतिक्रमण को लेकर सूचना कराई गई प्रसारित

    रुड़की: नगर निगम की ओर से शुक्रवार को रुड़की शहर में अतिक्रमण को लेकर एक सूचना प्रसारित कराई गई, जिसमें बताया गया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान एक सप्ताह से जारी है।

    यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं हट जाता है। साथ ही यदि किसी ने दोबारा से अतिक्रमण को करने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

