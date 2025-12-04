पटना में कार्रवाई, मसौढ़ी में सुस्ती: जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद नहीं हट रहा अतिक्रमण, मेन रोड बनी 'गली'
संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। एक ओर जहां जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार पटना में अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं अनुमंडल प्रशासन की उदासीनता के कारण मसौढ़ी शहर में जाम की समस्या से लोग हर दिन जूझ रहे हैं। जिम्मेदार लोगों की अनदेखी के चलते यह समस्या बढ़ती जा रही है।
बुधवार को भी स्थिति कुछ ऐसी ही रही। मेन रोड के अलावा स्टेशन रोड पर भी जाम की स्थिति बनी रही। तारेगना स्टेशन के दक्षिणी रेलवे गुमटी पर धीमी गति से निर्माणाधीन आरओबी के कारण मेन रोड पर फुटपाथी दुकानों के साथ-साथ स्थाई दुकानदारों ने भी सड़क को अतिक्रमित कर रखा है। इससे सड़क की चौड़ाई कम होकर गली का स्वरूप लेती जा रही है।
ई-रिक्शा और टेंपो का अघोषित पड़ाव
स्टेशन रोड पर स्थित डाकघर और डाक बंगला रोड तिमुहानी के पास ई-रिक्शा और टेंपो का अघोषित पड़ाव भी जाम को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, मालवाहक वाहनों द्वारा दुकानों में सामान का उतारना भी दिनभर जारी रहता है।
उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर को जिला अधिकारी के मसौढ़ी आगमन के दौरान नगर परिषद ने मेन रोड पर अतिक्रमण हटाया था और फुटपाथी दुकानदारों का सामान जब्त कर उन पर जुर्माना भी लगाया था। लेकिन अगले ही दिन फुटपाथ पर दुकानें फिर से लग गईं, जो अब तक बनी हुई हैं।
शहरवासियों का आरोप है कि जब जिम्मेदार लोग ही इस समस्या के प्रति उदासीन हैं, तो शहर की स्थिति में सुधार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उनका कहना है कि अनुमंडल और नगर परिषद का दर्जा मिलने से किसी स्थान विशेष की स्थिति नहीं बदलती, बल्कि इच्छाशक्ति से भरे जिम्मेदार लोगों के प्रयासों से ही बदलाव संभव है।
