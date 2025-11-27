अलीगढ़ से उत्तराखंड लाया जा रहा था सात क्विंटल मिलावटी पनीर, विभाग ने सैंपल लेकर कराया नष्ट
रुड़की के नारसन बार्डर पर पुलिस ने एक पिकअप वाहन से सात क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया। यह पनीर अलीगढ़ से देहरादून ले जाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और पनीर को नष्ट करा दिया गया है। वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के पाया गया।
जागरण संवाददाता, रुड़की: नारसन बार्डर पर एक महिंद्रा पिकअप वाहन से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से उत्तराखंड के देहरादून जनपद में किसी अनजान जगह के लिए सात क्विंटल मिलावटी पनीर ले जाया जा रहा था।
जांच के लिए भेजा
पुलिस ने वाहन को रोका और इसकी सूचना खाद्य संरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को दी। विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए। साथ ही पनीर को नष्ट कराया।
चेकिंग पर रोका
पुलिस के अनुसार, गुरुवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बार्डर पर नारसन पुलिस चौकी चेकिंग चल रही थी। इस दौरान एक पिकअप वाहन को रोक। जांच में वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के पाया गया। वाहन में सात क्विंटल पनीर लदा हुआ।
सूचना पर पहुंची टीम
पुलिस ने इसकी सूचना खाद्य संरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को दी। जिस पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पनीर के सैंपल लिए और जांच के लिए लैब भिजवाया। वहीं, करीब सात क्विंटल पनीर को नष्ट कराया।
