देसी घी की पूड़ी से लेकर मटर–पनीर तक... अखिलेश के भाई की शादी में कुछ इस तरह हुई मेहमानवाजी
इटावा में, अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव के विवाह समारोह में 50 हजार लोगों के लिए विशेष भोजन का आयोजन किया गया। पंडाल में मट्ठा आलू, देसी घी की पूड़ी और इमरती जैसे व्यंजनों की खुशबू फैली थी। आगरा और फिरोजाबाद के हलवाई परिवारों ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी संभाली। अखिलेश यादव सहित कई सपा नेता व्यवस्था में सक्रिय रहे।
जागरण संवाददाता, इटावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव के विवाह समारोह में मंगलवार को सैफई महोत्सव पंडाल मेहमान नवाजी की उस परंपरा का साक्षी बना, जिसकी पहचान मुलायम सिंह यादव परिवार की शादियों से दशकों से जुड़ी रही है।
करीब 50 हजार लोगों के लिए वैसा ही भोजन तैयार किया गया, जैसा परिवार की सभी बड़े समारोहों में बनाया जाता रहा है। पूरे पंडाल में इटावा के मशहूर मट्ठा आलू और कद्दू की सब्जी, देसी घी की गर्म पूड़ी, मीठे में इमरती और रसगुल्ला, साथ ही मटर–पनीर, छोले और चावल की खुशबू बसी रही।
विवाह भोज की जिम्मेदारी आगरा और फिरोजाबाद के उन प्रसिद्ध हलवाई परिवारों को सौंपी गई, जो वर्षों से मुलायम परिवार के कार्यक्रमों में पकवान बनाते आए हैं। पूरे 15 दिन पहले से सारा पकवान सामग्री ब्लाक परिसर में तैयार की जा रही थी। आटा, दाल, घी, शक्कर, सूखे मेवे और सब्जी मसाले बड़े-बड़े स्टोर में जमा किए गए थे।
भोजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैफई ब्लाक के समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं, जिन्हें उन्होंने प्रभावी तरीके से निभाया। भोजन वितरण से लेकर बैठने और पंडाल प्रबंधन तक सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया।
महोत्सव पंडाल में खाने के लिए आठ बड़े ब्लाक बनाए गए थे, जहां लगातार भीड़ लगी रही। वहीं बगल में तैयार किया गया वाटरप्रूफ वीवीआइपी पंडाल भी था। सबसे पहले इसी वीवीआइपी पंडाल में लद्दाख से आए लड़की पक्ष के मेहमानों ने भोजन ग्रहण किया। इनके साथ विशिष्ट अतिथियों को भी प्रवेश दिया गया था।
सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार लोगों से मिलते-जुलते नजर आए। वे हर ब्लाक में जाकर मेहमानों का अभिवादन करते रहे और व्यवस्थाओं का खुद निरीक्षण करते रहे।
यह भी पढ़ें- अखिलेश के भाई आर्यन की शादी में राजनीतिक सितारों का जमावड़ा, अफजाल-अब्बास अंसारी सहित यूपी के ये मंत्री पहुंचे
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी पूरे समय समारोह में सक्रिय रहे और लोगों से मिलते रहे। भोजन प्रबंधन की पूरी कमान सांसद धर्मेंद्र यादव ने संभाल रखी थी। वह पंडाल के प्रत्येक हिस्से में जाते, अतिथियों से भेंट करते और व्यवस्था का जायजा लेते रहे।
