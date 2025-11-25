देसी घी की पूड़ी से लेकर मटर–पनीर तक... अखिलेश के भाई की शादी में कुछ इस तरह हुई मेहमानवाजी

जागरण संवाददाता, इटावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव के विवाह समारोह में मंगलवार को सैफई महोत्सव पंडाल मेहमान नवाजी की उस परंपरा का साक्षी बना, जिसकी पहचान मुलायम सिंह यादव परिवार की शादियों से दशकों से जुड़ी रही है।

करीब 50 हजार लोगों के लिए वैसा ही भोजन तैयार किया गया, जैसा परिवार की सभी बड़े समारोहों में बनाया जाता रहा है। पूरे पंडाल में इटावा के मशहूर मट्ठा आलू और कद्दू की सब्जी, देसी घी की गर्म पूड़ी, मीठे में इमरती और रसगुल्ला, साथ ही मटर–पनीर, छोले और चावल की खुशबू बसी रही।

विवाह भोज की जिम्मेदारी आगरा और फिरोजाबाद के उन प्रसिद्ध हलवाई परिवारों को सौंपी गई, जो वर्षों से मुलायम परिवार के कार्यक्रमों में पकवान बनाते आए हैं। पूरे 15 दिन पहले से सारा पकवान सामग्री ब्लाक परिसर में तैयार की जा रही थी। आटा, दाल, घी, शक्कर, सूखे मेवे और सब्जी मसाले बड़े-बड़े स्टोर में जमा किए गए थे।

भोजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैफई ब्लाक के समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं, जिन्हें उन्होंने प्रभावी तरीके से निभाया। भोजन वितरण से लेकर बैठने और पंडाल प्रबंधन तक सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया।