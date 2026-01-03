Language
    ताबीज दिलाने के बहाने महिला को दिल्ली से लेकर आया हरिद्वार, आरोपित ने शराब पिलाकर किया दुष्कर्म

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:21 PM (IST)

    दिल्ली की एक महिला को ताबीज दिलाने के बहाने हरिद्वार लाकर दुष्कर्म किया गया। आरोपित सोनू सिंह ने महिला को शराब पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए और अब पति को ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : दिल्ली की एक महिला को ताबीज दिलाने के नाम पर हरिद्वार लाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित युवक परिचित महिला को ज्वालापुर में अपनी बहन के घर ले गया और शराब पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए। अब पति को छोड़ने का दबाव बना रहा है। दिल्ली पुलिस से जीरो एफआइआर हरिद्वार पहुंचने पर ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    पुलिस के मुताबिक, दिल्ली के घाटनगर इलाके की एक महिला ने थाना सब्जी मंडी में तहरीर देकर बताया कि उनके पति अलवर, राजस्थान में कैटरिंग का काम करते हैं। महिला को किसी ने बताया था कि उसके ऊपर साया है। जिससे वह काफी दिन तक बीमार रही। कुछ समय से सोनू सिंह निवासी सुभाषनगर दिल्ली का उनके घर में आना जाना था।

    सोनू ने पीड़िता से कहा कि ऐसी ऊपरी हवाओं से निपटने के लिए हरिद्वार में ताबीज बनता है। बीते 28 नवंबर को सोनू ताबीज बनवाने के बहाने पीड़िता को हरिद्वार ले आया। साथ में पीड़िता की बुआ की बेटी और उसका एक दोस्त सन्नी भी था।

    सोनू ठहरने के लिए ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के पास अपनी बहन के घर ले गया। उसी घर में चारों लोग तीन-चार दिन तक ठहरे। उसी दौरान सोनू और सन्नी शराब लेकर आए। आरोप है कि सोनू ने उसी दौरान शराब पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। नशे में होने के कारण वह विरोध नहीं कर सकी।

    अगले दिन पीड़िता ने इस बारे में बात की तो आरोपित ने कहा कि यदि वह पति को छोड़ दे तो शादी कर लेगा। आरोपित ने उसे मनसा देवी पहाड़ी के पास ले जाकर एक ताबीज दिलवाया और दिल्ली लौट गए।

    आरोप है कि सोनू अब पति को छोड़ने का दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर पति को मारने की धमकी दे रहा है। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि दिल्ली से आई जीरो एफआइआर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

