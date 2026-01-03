Language
    सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोप‍ितों पर मुकदमा दर्ज

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:26 PM (IST)

    सोनभद्र के ओबरा में काम की तलाश में आई एक 17 वर्षीय आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस द ...और पढ़ें

    पीड़िता ने घटना के दो दिन बाद अपनी मां को बताया, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। काम की तलाश में ओबरा आयी आदिवासी किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि इनमें शामिल मुख्य आरोपित ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता को डराया धमकाया।

    घटना के दो दिन बाद किशोरी ने घटना की जानकारी मां को दी। पीड़िता के मां लेकर कोतवाली पहुंची और मामला दर्ज कराया। रेणुकापार के आदिवासी अंचल की निवासी 17 वर्षीय किशोरी 29 दिसम्बर को काम की तलाश में अपने भाई के साथ ओबरा पहुंची। काम न मिलने पर भाई घर लौट गया और किशोरी ओबरा में ही रुक गयी।

    जैसे तैसे रात काटने के बाद अगले दिन 30 दिसम्बर की सुबह वह काम की तलाश में दोबारा चोपन रोड स्थित लेबर मंडी पहुंची। जहां लेबर की तलाश में आया व्यक्ति उसे व एक अन्य लेबर को लेकर अपने मकान निर्माण के कार्य में लगा दिया। वहां पीड़िता की मुलाकात राज मिस्त्री आरोपित कनहरा निवासी पप्पू उर्फ़ बिंदु यादव से हुई।

    शाम को काम खत्म होने के बाद पप्पू यादव पीड़िता को किराए का कमरा दिलाने के बहाने अपने साथ भलुआ टोला स्थित अपने कमरे पर ले गया। जब शाम हुई तो पप्पू पीड़िता को शौच कराने के बहाने कमरे से कुछ दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि उस दौरान आरोपित के दो अन्य साथी भी मौके पर पहुंचे और उन दोनों ने भी बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।