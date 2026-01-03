जागरण संवाददाता, सोनभद्र। काम की तलाश में ओबरा आयी आदिवासी किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि इनमें शामिल मुख्य आरोपित ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता को डराया धमकाया।

घटना के दो दिन बाद किशोरी ने घटना की जानकारी मां को दी। पीड़िता के मां लेकर कोतवाली पहुंची और मामला दर्ज कराया। रेणुकापार के आदिवासी अंचल की निवासी 17 वर्षीय किशोरी 29 दिसम्बर को काम की तलाश में अपने भाई के साथ ओबरा पहुंची। काम न मिलने पर भाई घर लौट गया और किशोरी ओबरा में ही रुक गयी।

जैसे तैसे रात काटने के बाद अगले दिन 30 दिसम्बर की सुबह वह काम की तलाश में दोबारा चोपन रोड स्थित लेबर मंडी पहुंची। जहां लेबर की तलाश में आया व्यक्ति उसे व एक अन्य लेबर को लेकर अपने मकान निर्माण के कार्य में लगा दिया। वहां पीड़िता की मुलाकात राज मिस्त्री आरोपित कनहरा निवासी पप्पू उर्फ़ बिंदु यादव से हुई।