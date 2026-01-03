साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म, फिर बिल्डिंग से नीचे फेंका, मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बयां की हैवानियत 

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में साढ़े चार साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बयां किया। मासूम बच्ची के गर्दन की हड्डी टूटी मिली और शरीर पर पांच जगह नील पड़े मिले। साथ ही प्राइवेट पार्ट में जख्म मिले। हैवानियत को देखकर पोस्टमार्टम करने वाली टीम को भी गुस्सा आ गया।

बिल्डिंग के पीछे खेत में पड़ी मिली थी बच्ची थाना कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के गांव रजपुरा में शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे एक बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी मिली थी। पुलिस व स्वजन बच्ची को लेकर सीएचसी सिकंदराबाद पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के पिता ने बताया कि वह जिस बिल्डिंग में किराये पर रहते हैं उसी बिल्डिंग में दो युवक राजू पुत्र राधे श्याम निवासी भगवानपुर थाना रहरहा बाजार जनपद बलरामपुर और वीरू कश्यप पुत्र रमेश कश्यप निवासी गोला गौरखनाथ थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी भी किराये पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर बच्ची खेल रही थी। इसके बाद बच्ची बिल्डिंग के पीछे खेत में पड़ी मिली थी।

रात में ही आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस की तीन टीमों ने आरोपितों को रात लगभग एक बजे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की आरोपितों से कांवरा रोड पर निर्माणाधीन कालोनी ईदरीश के अहाते में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायलावस्था में गिरफ्तार राजू और वीरू को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर तीन मंजिला भवन से नीचे खेत में फेंकने का अपराध स्वीकार किया है। दोनों आरोपित भी एक फैक्ट्री के श्रमिक हैं। आरोपितों का चालान कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है।

पोस्टमार्टम करने वाली टीम में भी गुस्सा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात में ही बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया। सीएमओ ने तीन चिकित्सकों का पैनल गठित कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पैनल में महिला चिकित्सक समेत तीन चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें दो घंटे से अधिक समय लगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई।

पोस्टमार्टम में बच्ची की गर्दन की हड्डी टूटी मिली। जोकि छत से फेंकने के कारण टूटी है। इसके अलावा बच्ची के उल्टे गाल पर, ठोड़ी पर, कमर और चेहरे पर नील के निशान मिले हैं। गले पर भी दबाने का निशान मिला है। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर बच्ची को मौत के घाट उतारा गया है। प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी और गहरे जख्म मिला है।