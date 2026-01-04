Mussoorie IAS Academy: पहला नहीं फर्जी रिजल्ट पर ट्रेनिंग का मामला, रूबी चौधरी को भी मिली थी एंट्री

जागरण संवाददाता, मसूरी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी में फर्जी रिजल्ट पर ट्रेनिंग का यह मामला नहीं है। पहले भी फेक डॉक्‍यूमेंट पर महिला के अकादमी में प्रवेश मिला था।

ताजा मामले में शनिवार को एक युवक फर्जी यूपीएससी परिणाम के आधार पर प्रशिक्षण के लिए अकादमी पहुंच गया।

युवक मूल रूप से सारण (बिहार) का रहने वाला है और वर्तमान में गुरुग्राम (हरियाणा) में रह रहा है। वह वर्तमान में एमबीए कर रहा है और एक निजी कंपनी में कार्यरत है।

पहले भी सामने आ चुका है मामला

एलबीएसएनएए में वर्ष 2015 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रूबी चौधरी नाम की महिला को प्रशिक्षण दिलाने का मामला उजागर हुआ था, जिसमें अकादमी के एक डिप्टी डायरेक्टर का नाम भी जुड़ा था।