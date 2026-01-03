फर्जी UPSC रिजल्ट पर मसूरी में IAS की ट्रेनिंग लेने पहुंचा युवक, अकादमी में मचा हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक फर्जी यूपीएससी परिणाम के आधार पर प्रशिक्षण के लिए अकादमी पहुंच गया। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर अकादमी प्रशासन ने पुलिस के साथ ही एलआइयू और आइबी को सूचना दी। आरोपित युवक से मसूरी कोतवाली में पूछताछ की जा रही है। युवक मूल रूप से सारण (बिहार) का रहने वाला है और वर्तमान में गुरुग्राम (हरियाणा) में रह रहा है।

प्रारंभिक पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि युवक स्वयं किसी ठग गिरोह का शिकार हुआ है। वह फर्जी यूपीएससी परिणाम के झांसे में आकर अपने माता-पिता के साथ रोजमर्रा का सामान लेकर अकादमी पहुंचा था। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह वर्तमान में एमबीए कर रहा है और एक निजी कंपनी में कार्यरत है। इधर, एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुष्पेश सिंह निवासी अरियाव, थाना दाउतपुर, जिला सारण (बिहार) से यूपीएससी परीक्षा पास कराने के नाम पर 13 हजार रुपये नकद और 14,564 रुपये यूपीआइ के माध्यम से आनलाइन ट्रांसफर कराए गए थे।

ठगों ने वर्ष 2023 में वाट्सएप के जरिये उसे फर्जी यूपीएससी परिणाम भेजकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुष्पेश अभी सेक्टर-21, मुल्ला हेरा, पाकेट-सी(ई) गुरुग्राम (हरियाणा) में रहता है। चूंकि, प्रकरण गुरुग्राम से संबंधित है, इसलिए कोतवाली मसूरी में जीरो एफआइआर दर्ज कर मामले को विवेचना के लिए गुरुग्राम भेजा जा रहा है।

पहले भी सामने आ चुका है फर्जीवाड़ा यह पहली बार नहीं है, जब एलबीएसएनएए में इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया हो। वर्ष 2015 में भी अकादमी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रूबी चौधरी नाम की महिला को प्रशिक्षण दिलाने का मामला उजागर हुआ था, जिसमें अकादमी के एक डिप्टी डायरेक्टर का नाम भी जुड़ा था।