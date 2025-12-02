Language
    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गणित के सवाल ने सभी ट्रेनी IAS को किया हैरान, गलत जवाब पर बोले- फिर सोचिए

    By SUKANT MAMGAINEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रशिक्षु आइएएस अधिकारियों को संबोधित किया था। उ ...और पढ़ें

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।

    जागरण संवाददता, देहरादून: उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में इस समय 600 से अधिक आइएएस (IAS) तैयार हो रहे हैं। हाल ही में एलबीएसएनएए में 100वें फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह हुआ।

    इस प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री मंच आए और एलबीएसएनएए की अहमियत पर चर्चा करते हुए ट्रेनी आइएएस का हौसला बढ़ाया है। आगे की तैयारी के लिए शुभकामनाएं दीं। सब सही चल रहा था, लेकिन प्रोग्राम के बीच गणित के एक सवाल कुछ देर के लिए सभी को हैरान कर दिया।

    रक्षा मंत्री मंच से 600 से अधिक आइएएस से कहा कि समाज के चैलेंज से निपटने में आपका बहुत बड़ा रोल है। आपको सिर्फ कानूनों और नियमों के लेटर या टेक्स्ट को ही ध्यान में रखकर काम नहीं करना है, बल्कि उनकी स्पिरिट को भी ध्यान में रखकर काम करना है।

    विश्वास के साथ आगे बढ़िए दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मत डरिये कौन सस्पेंड कर देगा, हमारा बास नाराज हो जाएगा या क्या होगा कैसे होगा चिंता मत करिए। आपके अंदर विश्वास और आस्था होनी चाहिए।

    पूछा मैथ्स का सवाल

    उन्होंने आगे कहा कि मेरे साथियों मैथेटिकल प्राब्लम्स आस्था और विश्वास से साल्व की जा सकती हैं तो मनुष्य के जीवन की प्राब्लम्स आस्था और विश्वास से साल्व क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने 600 से अधिक ट्रेनी आइएएस से मैथ्स का एक सवाल पूछा।

    जिसके बाद पूरे सभागार में कुछ देर के लिए सन्नाटा फैल गया। रक्षा मंत्री ने फिर से अपना सवाल दोहराया। कई ट्रेनी आईएएस ने जवाब दिया, लेकिन गलत। तब रक्षा मंत्री ने उंगलियों पर मैथ्स का साल्व किया।

    यह था सवाल 

    राजनाथ सिंह ने पूछा, 'एक आदमी के पास कुछ पैसे थे। उसने आधा A को, एक-तिहाई B को और शेष 100 रुपये C को दिए। बताओ, कुल पैसा कितना था?' सवाल आसान दिख रहा था, लेकिन ट्रेनी आइएएस अधिकारी शायद इस मौके पर इसके तैयार नहीं थे। जवाब न आने पर रक्षा मंत्री ने अपना सवाल दोहराया, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था।

    'गलत है, फिर सोचिए

    कुछ सेकेंड बाद एक ट्रेनी आइएएस ने 3000 जवाब दिया, लेकिन जवाब गलत था। रक्षा मंत्री ने कहा, 'गलत है, फिर सोचिए। कुछ देर बाद किसी ने कहा 600, मंत्री ने तुरंत पूछा किसने कहा 600? हाथ उठते ही बोले वह बोल उठे- बिल्कुल सही। इसके बाद राजनाथ सिंह ने वहीं इस सवाल को समझाया।

    सवाल को समझाया

    उन्होंने कहा मान लो कुल पैसा A
    A को मिला A/2
    B को मिला A/3
    दोनों को कुल मिला 5A/6
    शेष 100 = A - 5A/6 = A/6 तो A = 600

