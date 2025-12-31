Year Ender 2025: प्रधानमंत्री के संदेश का दिखा असर...सतर्कता से साइबर ठगी के मामले घटे

सोबन सिंह गुसाईं, जागरण देहरादून: डिजिटल लेनदेन, इंटरनेट मीडिया व आनलाइन सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर ठगी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इन पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए संदेश और जागरूकता अभियानों सहित लोगों की सतर्कता का सकारात्मक असर दिखाई दिया है।

इस वर्ष अपेक्षाकृत साइबर ठगी के मामलों में कमी देखी गई है। वर्ष 2025 में साइबर ठगी से संबंधित 24442 शिकायतें दर्ज हुई, इनमें से ठगों ने 117 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की। जागरूकता के चलते पीड़ितों ने तत्काल टोल फ्री नंबर 1930 पर संपर्क किया, जिसके चलते 27.2 करोड़ रुपये बचाए गए।

वर्ष 2024 में साइबर ठगी की 25000 शिकायतें आई थी जिसमें 220 करोड़ रुपये की साइबर ठगी जबकि वर्ष 2023 में 21 हजार शिकायत थी जिसमें ठगों ने 55 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की। ठगी की 80 प्रतिशत धनराशि चीन, पाकिस्तान, कंबोडिया व वियतनाम देश पहुंच गई।

डिजिटल अरेस्ट के मामलों में आई कमी वर्ष 2024 में साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाया, वह था डिजिटल अरेस्ट। कोरियर में कोई संदिग्ध वस्तु जिसमें फर्जी पासपोर्ट, ड्रग्स व बड़े अपराधियों से संपर्क होने की बात कहकर लोगों को डराया और खातों की जांच के नाम पर उनसे 20 लाख से चार करोड़ रुपये तक ठग लिए।