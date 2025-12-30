साइबर ठगों ने अपनाया नया तरीका: तत्काल भुगतान सेवा के जरिए व्यापारी के बैंक खाते से उड़ा लिए 4.36 लाख

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साइबर ठगों ने मोबाइल फोन हैक कर व्यापारी के बैंक खाते से 4.36 लाख रुपये की ठगी कर ली। जांच में सामने आया कि रुपये आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) के जरिए ट्रांसफर किए गए। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

सूरजकुंड कॉलोनी में रहने वाले व्यापारी सुमित गोयल ने पुलिस को बताया कि उनका एचडीएफसी बैंक में वर्ष 2004 से सेविंग अकाउंट संचालित है। 25 नवंबर की रात उनके मोबाइल फोन पर खाते से पहले दो फिर फिर एक रुपये निकलने का मैसेज आया।

मामूली रकम के इन ट्रांजेक्शन से उन्हें अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत बैंक को सूचना दी। इसके बाद बैंक ने एहतियातन खाता अस्थायी रूप से बंद कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उनके हाउसिंग लोन की ईएमआई पांच दिसंबर को कटनी थी।

बैंक अधिकारियों के आश्वासन पर तीन दिसंबर को खाता दोबारा खुलवाया गया, ताकि ईएमआई समय पर कट सके। पांच दिसंबर को 29,543 रुपये की ईएमआई कटने के बाद उन्हें लगा कि खाता सुरक्षित है, लेकिन ठग पहले से ही सक्रिय थे। नौ दिसंबर की रात करीब 9:40 बजे साइबर अपराधियों ने आईएमपीएस के माध्यम से खाते से दो बार में बड़ी रकम निकाल ली।