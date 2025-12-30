Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    साइबर ठगों ने अपनाया नया तरीका: तत्काल भुगतान सेवा के जरिए व्यापारी के बैंक खाते से उड़ा लिए 4.36 लाख

    By Satish Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    गोरखपुर में साइबर ठगों ने एक व्यापारी के बैंक खाते से मोबाइल हैक कर 4.36 लाख रुपये उड़ा लिए। पहले छोटे ट्रांजेक्शन हुए, फिर बैंक द्वारा खाता अस्थायी र ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साइबर ठगों ने मोबाइल फोन हैक कर व्यापारी के बैंक खाते से 4.36 लाख रुपये की ठगी कर ली। जांच में सामने आया कि रुपये आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) के जरिए ट्रांसफर किए गए। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूरजकुंड कॉलोनी में रहने वाले व्यापारी सुमित गोयल ने पुलिस को बताया कि उनका एचडीएफसी बैंक में वर्ष 2004 से सेविंग अकाउंट संचालित है। 25 नवंबर की रात उनके मोबाइल फोन पर खाते से पहले दो फिर फिर एक रुपये निकलने का मैसेज आया।

    मामूली रकम के इन ट्रांजेक्शन से उन्हें अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत बैंक को सूचना दी। इसके बाद बैंक ने एहतियातन खाता अस्थायी रूप से बंद कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उनके हाउसिंग लोन की ईएमआई पांच दिसंबर को कटनी थी।

    बैंक अधिकारियों के आश्वासन पर तीन दिसंबर को खाता दोबारा खुलवाया गया, ताकि ईएमआई समय पर कट सके। पांच दिसंबर को 29,543 रुपये की ईएमआई कटने के बाद उन्हें लगा कि खाता सुरक्षित है, लेकिन ठग पहले से ही सक्रिय थे। नौ दिसंबर की रात करीब 9:40 बजे साइबर अपराधियों ने आईएमपीएस के माध्यम से खाते से दो बार में बड़ी रकम निकाल ली।

    पहले ट्रांजेक्शन में 2 लाख और दूसरी बार में 2.36 लाख रुपये खाते से उड़ा लिए गए। पीड़ित के अनुसार, दोनों रकम आईडीबीआई बैंक के एक खाते में ट्रांसफर की गई, जिसमें निकासी करने वाले का नाम रज्जू बताया गया है।

    घटना की जानकारी मिलते ही सुमित गोयल ने 10 दिसंबर को बैंक में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही साइबर थाना धर्मशाला पुलिस लाइन में ऑनलाइन शिकायत भी की गई।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में 40 करोड़ की लागत से होगा इंडस्ट्रियल एरिया का विकास, मिलेंगी कई सुविधाएं

    क्या है आईएमपीएस

    आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) एक रियल-टाइम इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जिसके जरिए 24 घंटे व साल के 365 दिन तुरंत रुपये भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित है जो तुरंत रुपये ट्रांसफर करने की सुविधा देता है, जिसमें कुछ ही सेकंड लगते हैं।