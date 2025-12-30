यूपी के इस जिले में 40 करोड़ की लागत से होगा इंडस्ट्रियल एरिया का विकास, मिलेंगी कई सुविधाएं

संवाद सूत्र, जागरण अमेठी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से अमेठी में 2026-27 में विकास कार्य कराए जाने के लिए 40 करोड़ 79 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। यह बजट मुख्यालय से मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र में सड़के, जल निकासी के लिए आरसीसी ड्रेन, पार्कों का सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था के लिए हाईमास्ट, स्ट्रीट लाइटें, बिजली के खंभे लगाने का कार्य कराया जाएगा। यह कार्य होने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों का औद्योगिक ढांचा और मजबूत हो सकेगा और उद्यमियों को और अच्छी सुविधाएं मिलेगी।

जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था के लिए सेक्टर 20, 21 के मुख्य मार्गों के दोनों साइड में रोड नंबर एक से चार तक आर सीसी ड्रेन व सुरक्षा को देखते हुए कवर्ड नालियों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के इन सेक्टरों में लंबे समय से जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। यहां के आवंटी लंबे समय से जल निकासी के लिए नाली, नाले के निर्माण की मांग कर रहे थे।

सात करोड़ से बनेंगी छह सड़कें आवासीय कॉलोनी के सेक्टर पांच व औद्योगिक सेक्टर चार की शेष बची हुई छह सड़कों को बनाए जाने का कार्य सात करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 14 में विद्युत पोल, तार, स्ट्रीट लाइटें लगाकर प्रकाश की व्यवस्था 90 लाख से की जाएगी।

टिकरिया में बनेगी पांच करोड़ से नालियां टिकरिया औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहां पर 90 के दशक में बनी नालियां विलुप्त हो गई थी, जिन्हें बनाए जाने की मांग की जा रही थी। पांच करोड़ की लागत से आरसीसी नाली व नालों का निर्माण कराया जाएगा।