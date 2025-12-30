यूपी के इस जिले में 40 करोड़ की लागत से होगा इंडस्ट्रियल एरिया का विकास, मिलेंगी कई सुविधाएं
यूपीसीडा ने अमेठी में 2026-27 के लिए 40.79 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का प्रस्ताव भेजा है। इसमें औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, जल निकासी, पार्कों क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण अमेठी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से अमेठी में 2026-27 में विकास कार्य कराए जाने के लिए 40 करोड़ 79 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।
यह बजट मुख्यालय से मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र में सड़के, जल निकासी के लिए आरसीसी ड्रेन, पार्कों का सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था के लिए हाईमास्ट, स्ट्रीट लाइटें, बिजली के खंभे लगाने का कार्य कराया जाएगा। यह कार्य होने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों का औद्योगिक ढांचा और मजबूत हो सकेगा और उद्यमियों को और अच्छी सुविधाएं मिलेगी।
जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था के लिए सेक्टर 20, 21 के मुख्य मार्गों के दोनों साइड में रोड नंबर एक से चार तक आर सीसी ड्रेन व सुरक्षा को देखते हुए कवर्ड नालियों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के इन सेक्टरों में लंबे समय से जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। यहां के आवंटी लंबे समय से जल निकासी के लिए नाली, नाले के निर्माण की मांग कर रहे थे।
डेढ़ करोड़ से होगा पार्कों का सौंदर्यीकरण
सेक्टर 20, 21 के बदहाल पार्कों का डेढ़ करोड़ रुपये खर्च कर सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा। इन पार्कों में बाउंड्रीवाल, पेड़ पौधे, बैठने के लिएं बेंच व अन्य कार्य कराए जाएंगे, जिसके बाद यह बदहाल पार्क हरे भरे सुंदर दिखेंगे और आस-पास का वातावरण भी अच्छा रहेगा। लोगों को घूमने टहलने में सहूलियत मिल सकेगी।
सात करोड़ से बनेंगी छह सड़कें
आवासीय कॉलोनी के सेक्टर पांच व औद्योगिक सेक्टर चार की शेष बची हुई छह सड़कों को बनाए जाने का कार्य सात करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 14 में विद्युत पोल, तार, स्ट्रीट लाइटें लगाकर प्रकाश की व्यवस्था 90 लाख से की जाएगी।
टिकरिया में बनेगी पांच करोड़ से नालियां
टिकरिया औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहां पर 90 के दशक में बनी नालियां विलुप्त हो गई थी, जिन्हें बनाए जाने की मांग की जा रही थी। पांच करोड़ की लागत से आरसीसी नाली व नालों का निर्माण कराया जाएगा।
त्रिसूंडी औद्योगिक क्षेत्र में छह करोड़ 39 लाख से होगा विकास
त्रिसुंडी औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य प्रवेश मार्ग के उच्चीकरण का कार्य एवं आरसीसी ड्रेन नालियों का निर्माण चार करोड़ से होगा और यहां विद्युत खंभे, तार, स्ट्रीट लाइटें, हाईमास्ट का कार्य दो करोड़ 39 लाख रुपये से कराया जाएगा। यह कार्य होने के बाद यहां के उद्यमियों को सुविधाएं मिलेगी और यहां पर नए भूखंडों का आंवटन होगा, जिससे औद्योगिक क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा।
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर औद्योगिक क्षेत्रों में 2026-27 वित्तीय वर्ष में आरसीसी ड्रेन, नालियां, सड़कें, पार्कों के सौंदर्यीकरण, विद्युत संबंधित कार्य कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उद्यमियों एवं आवंटियों की सुविधा के लिए लगातार औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कराया जा रहा है।
अजय, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा
