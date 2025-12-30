यूपी बोर्ड एग्जाम में फर्जीवाड़े पर कसेगी नकेल...इनविजिलेटर को जारी होंगे ID कार्ड, बनेंगे क्यूआर कोड

संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस बार कक्ष निरीक्षकों को फोटो और मुहर लगे कम्प्यूटरी कृत परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। जिसमें परीक्षा कक्ष में ड्यूटी करने वाले परीक्षकों को क्यूआर कोड भी जारी होगा। इस क्यूआर कोड में परीक्षा कक्ष में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का पूरा विवरण होगा कि वह किस विषय के अध्यापक हैं, कहां काम करते हैं, किस परीक्षा केंद्र पर उनकी तैनाती है।

इससे जिस विषय की परीक्षा होगी उस विषय के शिक्षक उस परीक्षा कक्ष में ड्यूटी करने से रोके जा सकेंगे, इससे परीक्षा में होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।



इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद मिश्रा ने बताया कि बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी और 12 मार्च तक चलेगी। जिसमें 90 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।