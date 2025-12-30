राम मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी के 5 दिवसीय अनुष्ठान शुरू, मुख्य उत्सव में कल पहुंचेंगे CM योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ यानी प्रतिष्ठा द्वादशी के अनुष्ठान सोमवार से आरंभ हो गए। सुबह आठ बजे पूजन-अर्चन के साथ संगीतमयी श्रीरामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ तो अपराह्न ढाई बजे से जगद्गुरु रामदिनेशाचार्य ने रामभक्तों को रामकथा का रसपान कराया।

भगवान श्रीराम के बालस्वरूप का गुणगान सुनने को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। सायं छह बजे से रामलीला का मंचन किया गया। प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य उत्सव 31 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।

राम जन्मभूमि परिसर से सटे अंगद टीला परिसर में हो रहे मानस पाठ का शुभारंभ सोमवार सुबह लगभग आठ बजे ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्र व राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने किया। कानपुर के श्रीश्री मां आनंदमयी मानस परिवार की ओर से किए जा रहे मानस पाठ में मानसप्रेमी श्रोताओं को भी गायक टीम के साथ पाठ करने का अवसर मिला।

‘सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे’ संपुट के साथ कानपुर के व्यास कुमार व गौरव शुक्ल ने बालकांड के प्रथम सोपान का पहला श्लोक ‘वर्णानामर्थसंघानाम रासानाम छन्दसामपि...’ का उच्चारण किया तो पूरा पंडाल भक्ति रस से ओतप्रोत हो गया।

मानस पाठ में कुल 23 सदस्य शामिल रहे। संयोजक प्रेमप्रकाश मिश्र के अनुसार समन्वयक व्यास कुमार, गौरव शुक्ल, ऋषिकेश निवासी स्वामी विज्ञानानंद, मुरैना के राजेश ठाकुर की देखरेख में मानसपाठी शास्त्रीय व सामान्य स्वरों में पाठ करते रहे। मानस पाठ की समाप्ति के पश्चात ढाई बजे से रामकथा हुई। शाम छह बजे से गुरु घासीदास केंद्रीय विवि, छत्तीसगढ़ की टीम ने विशिष्ट शैली में रामलीला का मंचन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शक एकत्रित रहे और आनंद लिया।

प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम मंदिर में आ रहे केेंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन घंटे से भी अधिक समय तक रहेंगे। वह रामलला की प्राकट्य आरती में भी सम्मिलित होंगे और ध्वजारोहण भी करेंगे। इससे पूर्व लगभग साढ़े नौ बजे रामलला का महाभिषेक होगा और श्रृंगार के बाद भोग समर्पित किया जाएगा। बीते रविवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी अयोध्या पहुंच कर प्रतिष्ठा द्वादशी के अनुष्ठान में सम्मिलित हुए थे।