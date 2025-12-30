Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस रेलवे स्टेशन की बदली सूरत, यात्रियों को मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं; 30 ट्रेनों का होगा ठहराव

    By Daud Khan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:40 AM (IST)

    पनकी धाम रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। इसमें नई बिल्डिंग, पार्सल बुकिंग, अतिरिक्त टि ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी धाम का लोकार्पण होने के बाद यहां पर 30 ट्रेनों का ठहराव होगा। इससे पनकी से जाने वाले अधिकांश यात्रियों गोविंदपुरी या सेंट्रल स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। इससे सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों का बोझ भी कम होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में स्टेशनों का निर्माण व पुनर्विकास कराया जा रहा है। इसमें पनकीधाम स्टेशन भी शामिल है। यहां 23 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए गए हैं।

    अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पनकी धाम रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। स्टेशन पर मंदिर की छाप, भारतीय शैली का आधुनिक निर्माण दिखाई दे रहा है। यात्रियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाईं गईं हैं। पनकी धाम स्टेशन पर अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं।

    कुछ कार्य बाकी हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। स्टेशन का जल्द लोकार्पण किया जाएगा। पुनर्विकास कार्य के तहत इसमें नई बिल्डिंग का निर्माण कर उसे मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। पार्सल बुकिंग सेंटर भी खोला गया, टिकट आरक्षण की सुविधा भी बढाई गई है।

    अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले गए हैं। दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए रैंप का निर्माण कराया गया है। इससे पहले फुटओवर ब्रिज से होकर यात्रियों को जाना पड़ता था। प्लेटफार्मों को टिन शेड से ढका जा रहा है।

    पनकी धाम का लोकार्पण होने के बाद यहां पर 30 ट्रेनों का ठहराव होगा। इससे पनकी से जाने वाले अधिकांश यात्रियों गोविंदपुरी अथवा सेंट्रल स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। डीआरएम ने पनकी धाम स्टेशन का निरीक्षण कर यहां हुए पुनर्विकास कार्यों को देखा था।

    यह भी पढ़ें- यूपी में बाघ ने नेपाली महिला को बनाया निवाला, जंगल में मिला क्षत-विक्षत शव

    जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि पुनर्विकास के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। रेलवे बोर्ड तय करेगा कि इसका कब लोकार्पण होना है।