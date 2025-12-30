यूपी में बाघ ने नेपाली महिला को बनाया निवाला, जंगल में मिला क्षत-विक्षत शव
दुधवा जंगल में घास-लकड़ी लेने गई 70 वर्षीय नेपाली महिला सुना निरौला को बाघ ने मार डाला। हमले के बाद उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। दुधवा टाइगर रिजर्व ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। दुधवा जंगल में घास व लकड़ी लेने गई नेपाल की वृद्ध महिला को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। जंगल से उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हो गया है।
त्रिभुवन बस्ती पुलिस कार्यालय कंचनपुर नेपाल के मुताबिक शनिवार को सुना निरौला 70 वर्ष निवासी पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नंबर छह आजाद नगर सीमा के निकट दुधवा जंगल में घास व लकड़ी लेने गई थी। वहां पर बाघ ने उस पर हमला कर दिया और जंगल में खीच ले गया।
दूसरे दिन रविवार को नेपाल पुलिस व एपीएफ के जवानों ने जंगल के अंदर से महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद किया है। चौकी पुलिस त्रिभुवन बस्ती के इंचार्ज लोकेंद्र सिंह कार्की ने बताया कि शनिवार को जंगल में लकड़ी लेने गई वृद्ध महिला शाम तक जब घर नहीं लौटी तो परिवारजनों ने किसी अनहोनी को लेकर सूचना दी।
जिसके बाद पुलिस व सशस्त पुलिस तथा ग्रामीणों ने जंगल में खोजबीन की तो वृद्ध महिला का अधखाया हुआ शव रविवार को एक झाड़ी के पास मिल गया। घटना के संबंध में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर स्थानीय लोगों को सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
बीते साल भी दुधवा जंगल में घास काटने गई पुनर्वास नगरपालिका की महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। दुधवा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर मवेशी चाराना, घास काटना, जंगल से लकड़ी लाने व मानव के प्रवेश पर रोक होने के बाद भी नेपाली लोग पार्क के अंदर घुसपैठ करते हैं। यह अधिकारियों की अनदेखी व भारतीय वन कर्मियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करता है।
