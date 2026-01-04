उत्तराखंड में कोहरे का यलो अलर्ट, मैदानी जिलों में कोल्ड वेव का कहर; आज कुछ ऐसा रहेगा मौसम
उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मैदानी इलाकों में घना कोहरा और पहाड़ी क्षेत्रों में पाला पड़ रहा है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से निचले इलाकों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने और पर्वतीय क्षेत्रों में पाले के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
ऊंची चोटियों पर दो दिन से हल्की बर्फबारी का क्रम जारी है। इससे निचले इलाकों में भी ठिठुरन और सर्द हवाओं का असर तेज हो गया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं हैं। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand Weather: शीतलहर की चपेट में नैनीताल, आंगनबाड़ी केंद्र नौ जनवरी तक बंद
यह भी पढ़ें- Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में घना कोहरा, पहाड़ों में पाले की चेतावनी
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में शीतलहर का कहर: मुक्तेश्वर में पारा शून्य और मैदानों में गलन जारी; फिलहाल नहीं मिलेगी ठंड से राहत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।