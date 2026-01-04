जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने और पर्वतीय क्षेत्रों में पाले के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

ऊंची चोटियों पर दो दिन से हल्की बर्फबारी का क्रम जारी है। इससे निचले इलाकों में भी ठिठुरन और सर्द हवाओं का असर तेज हो गया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।