    उत्तराखंड में कोहरे का यलो अलर्ट, मैदानी जिलों में कोल्‍ड वेव का कहर; आज कुछ ऐसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:27 PM (IST)

    उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मैदानी इलाकों में घना कोहरा और पहाड़ी क्षेत्रों में पाला पड़ रहा है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से निचले इलाकों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पाले के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने और पर्वतीय क्षेत्रों में पाले के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

    ऊंची चोटियों पर दो दिन से हल्की बर्फबारी का क्रम जारी है। इससे निचले इलाकों में भी ठिठुरन और सर्द हवाओं का असर तेज हो गया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

    मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं हैं। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

