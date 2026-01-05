Uttarakhand Weather Today: आज ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने, चोटियों पर हिमपात के हैं आसार
Uttarakhand Weather Forecast उत्तराखंड में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है, पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे और मैदानी इलाकों में घना कोहरा व पा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Ka Mausam उत्तराखंड में सर्दी का सितम चरम पर है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पाले और घने कोहरे के कारण भी जनजीवन प्रभावित है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रह सकता है। प्रदेश में आज पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाये रहने से लेकर चोटियों पर हिमपात के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे और कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
रविवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्की धुंध व कोहरा छाया रहा। हालांकि, दिन में तेज धूप खिलने से कुछ राहत रही। शाम को सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी और धूप भी समय से पहले ओझल हो गई।
दून में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है और रात को पारे में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले कस्बों में रात को पारा शून्य या उससे भी कम पहुंचने लगा है।
ऊधमसिंह नगर और आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहीं, उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के प्रकोप के कारण देहरादून आने वाली फ्लाइट और ट्रेन भी समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाये रहने के आसार हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा-बर्फबारी हो सकती है। देहरादून में आंशिक बादल छाये रहने, मैदानी क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा छाने के आसार हैं। पहाड़ों में पाले को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। रात में सफर करने से बचने की सलाह दी गई है।
प्रमुख शहरों का तापमान
शहर, अधिकतम, न्यूनतम
देहरादून, 20.6, 7.9
ऊधमसिंह नगर, 17.2, 2.4
मुक्तेश्वर, 14.1, 2.2
नई टिहरी, 13.5, 2.4
