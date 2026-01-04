Language
    Haridwar Weather Today: शीतलहर से लुढ़का पारा, छूटी कंपकंपी; ठंड दूर भगाने को लोग तापते दिखे अलाव

    By Manish Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:33 PM (IST)

    Haridwar Weather Forecast हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Haridwar Weather Today‌ ठंड से निजात पाने को बहादराबाद क्षेत्र में अलाव तापते ग्रामीण। जागरण 

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : Haridwa Ka Mausam धर्मनगरी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। शनिवार को भी पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन को लोग तरस गए। ठंड दूर भगाने को लोग अलाव और हीटर तापते देखे गए। बहादराबाद स्थित सौर वेधशाला से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 14 और सात डिग्री सेल्यिस दर्ज किया गया।

    समूचा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। कोहरे का कहर भी जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ट्रेन और बसों के संचालन पर भी इसका असर पड़ा है। लंबी दूरी की ट्रेन और बसें घंटों विलंब से पहुंच रही है। इससे यात्रियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है।

    बहादराबाद स्थित सौर बेधशाला से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी। शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 14 और सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं शुक्रवार को यह क्रमश: 16 और सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

    गेहूं को फायदा, सब्जियों को नुकसान

    बहादराबाद: प्रतिकूल मौसम का असर फसलों पर भी पड़ा है। कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी के प्रभारी पुरुषोत्तम का कहना है कि ठंड पड़ने से गेहूं की फसल को फायदा और सब्जियों खासकर मटर, सरसों, आलू आदि को नुकसान है। इस सब्जियों में बीमारियां लगने की संभावना है।

    कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार हुई कम, तीन ट्रेनें रद

    लक्सर : कोहरे के चलते ट्रेनों का संचालन गड़बड़ा गया है। शनिवार को भी जयनगर से अमृतसर जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस दो घंटे, जम्मूतवी से गुवाहाटी जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस तीन घंटे, अमृतसर से देहरादून जाने वाली लाहौरी एक्सप्रेस एक घंटे,लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक घंटे, हावड़ा से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली दून एक्सप्रेस एक घंटे और सहारनपुर से देहरादून जाने वाली पैसेंजर ट्रेन डेढ़ घंटे की देरी से लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंची।

    वहीं पूर्णिया कोर्ट से अमृतसर जाने वाली पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस, अमृतसर से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस, अमृतसर से लाल कुआं जाने वाली लालकुआं एक्सप्रेस रद रही। ट्रेनों के रद रहने और लेटलतीफी से रेल यात्रियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ा।

